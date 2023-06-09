1 Başka Tiyatro her sene olduğu gibi, bu yılda Bursa LÖDER (Bursa Lösemili Çocuklara Yardım Derneği) için on gece oyunlarını sergilediler. Beyaz Merdiven adlı oyun da Bursa LÖDER Başkan Yardımcısı Özgür İde Acarbabacan ve Yönetim Kurulu Üyesi Güler Uğurlu Altınel de rol aldıBURSA (İGFA)- Çeşitli iş kollarında aktif iş hayatları olan, bunun yanında tiyatroya gönül vermiş bir grup sanatseverin bir araya gelmesi ile tamamen sosyal sorumluluk projeleri adına oyunlarını sahneleyen, hiçbir ticari kazancı olmayan bir tiyatro topluluğu olan 1 Başka Tiyatro, 7. sezonlarında, 6. oyunları, “Beyaz Merdiven” ile yine sanat ve iyiliği bir araya getiriyor.

Bursa LÖDER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı aynı zamanda oyunun yönetmen yardımcılığını da yapan Özgür İde Acarbabacan, bu yıl Bursa LÖDER için on gece oyunlarını sergileyecek tiyatro ekibinin her zaman Bursa LÖDER’in yanında olduklarını tekrar gösterdiklerini belirterek, tüm ekibe teşekkürlerini iletti.

1BaşkaTiyatro’dan Elif Epiri’nin kaleme aldığı Beyaz Merdiven isimli eser Bursa LÖDER için Yeni Dünya Sahnesi'nde sergilendi.

Bursa LÖDER Başkanı Prof. Dr.Adalet Meral Güneş, her zaman yanlarında olan bu gruba ve geceye gelerek çocukların tedavisine destek olan misafirlere teşekkür etti.

28 yıldır Bursa Uludağ Üniversitesi Çocuk Hematoloji ve Onkoloji bölümlerini destekleyen, hastalara ve ailelerine maddi, manevi ve sosyal destek sağlamak, daha iyi koşullarda tedavi olabilmeleri için projeler üretmek ve toplumu çocukluk çağı kanserleri ile ilgili doğru bilgilendirmek amacıyla kurulan LÖDER'in Bursa halkının destekleri ile ayakta kaldığını dile getiren Güneş, çok sayıda çocuğun tedavisinde çalıştıklarını belirterek, "Bu zorlu süreçte ailelerine de destek oluyoruz. Bizim her zaman yanımızda olan 1 Başka Tiyatro’ya da sanatla hayırseverliği birleştirdikleri için bir kez daha teşekkür etmek isterim“ diye konuştu.