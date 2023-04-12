Yaz aylarında nüfusu 1 milyonu aşan Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden Çeşme’nin kanalizasyon altyapısını güçlendirmek için projelendirilen 130 milyon liralık yatırımda sona gelindi.Çeşme’de özellikle yaz dönemlerinde artan nüfusla birlikte içme ve kullanma suyuna yönelik talebin de artması üzerine İZSU Genel Müdürlüğü büyük çaplı yatırımlara imza atıyor. İlçenin eskiyen kanalizasyon altyapısının yaz aylarında yoğunlaşan nüfusun ihtiyacını karşılayabilmesi için hazırladığı 17,5 kilometrelik kanalizasyon hattının yapım çalışmalarında sona yaklaşıldı. Projelendirilen imalatın yüzde 84’lük kısmını tamamlayan ekipler, Mayıs’ta hattın tamamını işletime alacak.

Yaklaşık 130 milyon liralık yatırım bedeliyle tamamlanacak yeni kanalizasyon hattı, Çeşme’nin merkez, Çiftlik, Boyalık, Ilıca ve Altınyunus mahallelerine hizmet verecek.