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Akaryakıt kaçakçılığına yönelik aralarında Bursa, İstanbul, Adıyaman, Yalova, Batman gibi illerin de olduğu 46 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "Çengel-3" operasyonlarında 1 milyon litre ve piyasa değeri yaklaşık 38 milyon TL olan kaçak akaryakıt ele geçirildi.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, akaryakıt kaçakçılığına yönelik 46 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "Çengel-3" operasyonlarıyla ilgili olarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Operasyonlarda: 278 adreste arama yapıldı ve 1 milyon litre ve piyasa değeri yaklaşık 38 milyon TL olan kaçak akaryakıt ele geçirildi. 91 şahsa adli işlem, 43 şahsa idari işlem yapıldı. Toplamda 20 milyon 825 bin 351 TL idari para cezası uygulandı.

Gelir İdaresi Başkanlığı taşra birimlerinin de katıldı operasyonda, Gelir İdaresi Başkanlığı ile yapılan ortak değerlendirmede piyasa değeri yaklaşık 13 Milyon TL’lik vergi kaybının önüne geçilmiş oldu.