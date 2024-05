Nevşehir Belediyesi’nin Otolife Dergisi iş birliği ile düzenlenen 1.Nevşehir Oto Show etkinliği başladı. Otomobil severlerin heyecanla beklediği etkinlik 15 Mayıs Çarşamba gününe kadar sürecek.

Mehmet UZEL / NEVŞEHİR (İGFA) - Nevşehir’de ilk kez düzenlenen ve otomotiv dünyasının yeniliklerinin sunulduğu etkinlik, Nevşehir Belediyesi Kültür Merkezi bahçesinde gerçekleştiriliyor. Etkinliğin başlangıcı dolayısıyla düzenlenen törende konuşan OTOLIFE Genel Müdürü Volkan Dizen, otomobil severlerin merakla beklediği ve son model otomobillerle ilgili özel kampanyaların yanı sıra fiyat avantajlarının da sağlandığı etkinlikte son dönemde oldukça ilgi çeken çeşitli marka ve modellerdeki elektrikli otomobillerin de tanıtıldığını söyledi. Dizen, ülkemiz otomotiv pazarında yer alan dünya markalarının ilk kez Nevşehir’de buluşmasına olanak sağlayan bu organizasyona verdiği destekten dolayı Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’ya teşekkür etti.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ise konuşmasında: “Şehrin adının geçtiği her yerde bu şehrin marka değerini yukarı çekeceğimizi ve Nevşehir’i Türkiye’de ve dünyada adından söz ettiren bir şehir haline getireceğimizi her ortamda söylemiştim. 2019 yılındaki seçimlerin ardından 21 aylık görev süremiz boyunca Nevşehir ve ülke kamuoyu bunu nasıl başardığımızı gördü. Bu süreçte şehrimiz gerek ulusal gerekse de uluslararası kamuoyunda adından sıkça söz ettirdi. Bu dönemde de bu alışkanlığı sürdüreceğiz. Kapadokya’nın merkezi Nevşehir’i çok daha iyi yerlere getireceğiz. Bu etkinlikte bunun ilk işaret fişeklerinden biri. Bu şehrin tanıtıma, bu şehrin dünyada bilinirliğinin arttırılmasına, ekonomik, kültürel ve sportif manada daha fazla iş yapmasına ihtiyacı var. Bu şehir her şeyin en iyisini hak ediyor ve biz bunun için hazırız.” diye konuştu.