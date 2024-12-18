Ankara Milletvekili Deniz Demir, metal paralarda kullanılan alaşımlardaki artışa vurgu yaparak, madeni 1 TL’nin maliyetinin 3 TL’yi geçtiğini söyledi.ANKARA (İGFA) - CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, madeni paraların basımı için kullanılan madenlerin fiyatının yükselmesi ile para maliyetinin yükseldiğine dikkat çekti.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Milletvekili Demir, Darphane’nin maliyetleri düşürmek için gramaj düşürdüğünü, kullanılan oranların değişmesiyle beraber yüzde 30 tasarruf sağlandığını kaydetti.

Milletvekili Demir, açıklamada, “1 TL’lik madeni para 8,2 gramdan 6,6 grama geriledi. 50 kuruşun ağırlığı ise 6,8 gramdan 5,5 grama düştü. Ancak artan döviz metal paralarda kullanılan alaşımlara da yansıdı. 1 TL’nin maliyeti 3 TL’yi geçti. Ekmeğin 15 liraya yaklaştığı yerde 50 kuruş ve 1 TL gibi paralar tam anlamıyla değerini yitirmiştir.”diyerek maliyet tablosunu paylaştı.