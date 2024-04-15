Türkiye'de akaryakıt sektörünü 25 yıl önce taşıt tanıma teknolojileri vasıtasıyla teknolojiyle buluşturan Turpak, tecrübeleri ile rekorlarını tazeleyerek sektöre katma değer sağlamaya devam ediyorİSTANBUL (İGFA) -1999 yılından bu yana “Taşıt Tanıma Teknolojileri” vasıtasıyla akaryakıt sektörünü otomasyon teknolojisiyle buluşturan Turpak, çalışma başarılarına yenisini ekledi. Geçtiğimiz yıl EPDK’nın lisans yetkisi ile Turpak akaryakıt istasyonlarına 15 bin defa yerinde denetletleme gerçekleştirildi.

Turpak CEO'su Tamer Şengönül, "Cumhuriyet tarihimizin çeyrek yüzyılında geliştirdirdiğimiz hizmetler ile akaryakıt sektöründe çok güçlü bir hizmet altyapısına ve geniş bir ekosisteme sahibiz. Tüm dünyanın gıpta ile baktığı yüksek seviyedeki teknolojileri 25 yıldır ülkemizde kullanıyoruz.Teknolojilerimiz ve hizmetlerimiz kayıt dışı ekonominin de önemli biçimde önüne geçilmesine destek vermektedir. Türkiye’de T.C. Enerji Bakanlığına bağlı EPDK onaylı akaryakıt istasyonları denetleme otomasyon sistemlerimiz, T.C. Maliye Bakanlığı Gelirler İdaresi Başkanlığı onaylı Pompa Ödeme Kaydedici Yazar Kasalarımız, T.C. Sanayi Bakanlığıonaylı Akaryakıt Pompalarımız ve T.C. Ticaret Bakanlığı kaçakçılık kolluk kuvvetleri ile beraber yürüttüğümüz birçok projede ülke ekonomisine katkı sağlayan ve destek veren bir şirket olmaktan gurur duyuyoruz” diye konuştu.

