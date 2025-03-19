TÜİK verilerine göre 2023 yılında toplam taşıt-km 348 milyar 115 milyon olarak hesaplandı. Trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarının bir yılda kat ettiği kilometrenin yüzde 57,4'ü otomobillerle sağlandı. Otomobiller yılda ortalama 13 bin 564 kilometre yaptıANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılına ilişkin Taşıt-kilometre İstatistiklerini yayımladı.

Araç muayene istasyonu verilerinden yararlanılarak hesaplanan toplam taşıt kilometre ve ortalama taşıt kilometre istatistikleri yeni hesaplama yöntemi ile yeniden gözden geçirilirken, 2015-2022 yılları arasındaki istatistikler de revize edildi.

Türkiye'de 2023 yılında trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtları tarafından 348 milyar 115 milyon kilometre yol katedildi. Toplam taşıt-km(2)'nin yüzde 57,4'ü otomobiller, yüzde 20,0'ı kamyonetler, yüzde 6,0'ı çekiciler, yüzde 6,0'ı motosikletler, yüzde 4,4'ü kamyonlar, yüzde 3,6'sı minibüsler, yüzde 2,1'i otobüsler ve yüzde 0,5'i özel amaçlı taşıtlar tarafından yapıldı.

Toplam taşıt sayısı bir önceki yıla göre yüzde 8,9 artarken toplam taşıt-km yüzde 4,9 arttı.

OTOMOBİLLER YILDA ORTALAMA 13 BİN 564 KİLOMETRE YAPTI

Taşıtların bir yılda yaptıkları ortalama kilometreler incelendiğinde; 2023 yılında sırasıyla çekicilerin 68 bin 785, otobüslerin 35 bin 808, minibüslerin 25 bin 268, kamyonların 23 bin 704, özel amaçlı taşıtların 19 bin 142, kamyonetlerin 15 bin 928, otomobillerin 13 bin 564 ve motosikletlerin 4 bin 554 kilometre yaptığı hesaplandı.

Otomobiller tarafından katedilen mesafenin yüzde 42,0'ını dizel yakıtlılar yaptığı gözlenirken, en fazla mesafe 5-9 yaş grubu taşıtlar tarafından katedildiği belirlendi.

Türkiye'de 2023 yılında katedilen toplam mesafe taşıtların yaş gruplarına göre incelendiğinde; en fazla yol yüzde 24,6'lık oranla taşıt filosunun yüzde 19,8'ini oluşturan 5-9 yaş grubu taşıtlar tarafından yapılırken, bunu sırasıyla yüzde 19,5 ile 10-14 yaş, yüzde 14,0 ile 2-4 yaş, yüzde 13,6 ile 15-19 yaş, yüzde 12,1 ile 25 yaş ve üzeri, yüzde 10,5 ile 0-1 yaş ve yüzde 5,7 ile 20-24 yaş grubu taşıtlar takip etti. Bu oran otomobillerde 5-9 yaş otomobiller için yüzde 25,7, 10-14 yaş için yüzde 18,3, 2-4 yaş için yüzde 14,7, 25 yaş ve üzeri için yüzde 14,5, 14-19 yaş için yüzde 11,1, 0-1 yaş için yüzde 9,3 ve 20-24 yaş için ise yüzde 6,4 oldu.