Belediyelerin ilham veren projelerini ödüllendiren Altın Karınca Ödülleri, 12 Aralık’ta İstanbul’da düzenlenen törenle 10'uncu kez sahiplerini buldu. İklim değişikliğinden kültür sanata, ulaşımdan afet yönetimine 10 kategoride 40 belediyeden 55 proje ödüle layık görüldü.İSTANBUL (İGFA) - Marmara Belediyeler Birliği (MBB) tarafından bu yıl 10. kez düzenlenen olan Altın Karınca Ödülleri, belediyelerin yenilikçi ve ilham veren projelerini ödüllendirdi.

Afet Yönetimi, Akıllı Şehir Uygulamaları, İklim Değişikliği ve Çevre Yönetimi, Kentsel Tasarım ve Mimari, Kültür ve Sanat, Sosyal Hizmetler, Şehir Planlama ve Altyapı, Ulaşım ve Hareketlilik, Yerel Kalkınma, Yönetişim ve Katılımcılık olmak üzere 10 kategoride 55 proje ekibi ödüllerini MBB ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in elinden aldı.

Ödül töreninin açılışında konuşan Bozbey, “Kentlerimizi daha yaşanabilir, sürdürülebilir ve kapsayıcı hale getiren yenilikçi projeleri ve arkasındaki değerli ekipleri alkışlamak için bir aradayız. Fark yaratan projeleri kutlarken birbirimizden ilham alacağımıza eminim” diyerek sözlerine başladı.

Bozbey, 2050 yılına gelindiğinde kentlerin dünya nüfusunun yüzde 70'ine ev sahipliği yapması beklendiğini belirterek, "Kentlerimiz iklim değişikliği bağlamında benzeri görülmemiş zorluklarla karşı karşıya kalacak. Tüm bu zorluklara nasıl hazırlanacağız? Kentlerimizi yönetme şeklimizi tekrar gözden geçirmemiz, yeniden düşünmemiz gerekiyor. Bizler kentleri arabalar için değil insanlar için tasarlamak; herkesin kentin sunduğu fırsatlara erişebilmesini sağlamak; kaynak açısından verimli binalara, ulaşıma, enerjiye, suya ve atık sistemlerine yatırım yapmak; ve kentlerin inovasyonu beslenmesini ve kentlerin birbirlerinden öğrenmesini sağlamak zorundayız. Biz Altın Karınca ile başarıları kutlamak kadar, bu başarıların arkasındaki tecrübenin paylaşılmasını ve iş birliğini artırmayı da hedefliyoruz” diye konuştu.

Altın Karınca Ödülleri 2024 programına belediye olarak başvurmadığını belirten Başkan Bozbey, “Biz Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak önyargısız ve tarafsız bir değerlendirme sürecine saygı gösterme düşüncesiyle başvuru yapmadık ve bu konuda oldukça hassas davrandık” dedi.

Marmara Belediyeler Birliğinin 50. yılını kutlayacak olmalarına değinen Başkan Bozbey, “1975’te çıktığımız bu yolculukta, kentlerimizi daha yaşanabilir, daha güçlü ve daha dayanıklı hale getirmek için nice projeyi hayata geçirdik. Bugün ödüllendirilecek projeler de işte bu yolculuğun bir devamı, geleceğe uzanan sağlam köprüler. Belediyelerimizin hayata geçirdiği bu değerli projeler diğer belediyelerimiz için örnek teşkil etmekte ve yerel yönetim ve şehircilik tarihimizde önemli birer kilometre taşı olmaktadır” şeklinde konuştu.

Altın Karınca Ödüllerinin değerlendirme sürecine ilişkin sunumunu gerçekleştirdi.

ALTIN KARINCA ÖDÜLLERİ 2024 – KAZANAN PROJELER AFET YÖNETİMİ KATEGORİSİ • CoastWAVE Projesi, Büyükçekmece Belediyesi

• Pendik Afet ve Risklerin Bilincinde, Pendik Belediyesi

• Afet Sonrası Güvenli Yaşam Alanları, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi

AKILLI ŞEHİR UYGULAMALARI KATEGORİSİ • Dijital Şehir İkizi: Sürdürülebilir Şehir Yönetimi Projesi, Bağcılar Belediyesi

• Bizim Esnaf Mobil Uygulaması, Bahçelievler Belediyesi

• Yuvam Olur musun?, Beylikdüzü Belediyesi

• Sürdürülebilir Raylı Sistem İşletmesi İçin Dijital İkiz Uygulaması, İstanbul Büyükşehir Belediyesi

• Afet Erken Uyarı Sistemi, Sakarya Büyükşehir Belediyesi

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE ÇEVRE YÖNETİMİ KATEGORİSİ • Yeşil Bir Gelecek İçin İklim Elçileri, Ahmetbey Belediyesi

• İstanbul İnovatif Çevre Eğitim Merkezi (İÇEM), Ataşehir Belediyesi

• Marmara ve Ege Denizlerinin Hayalet Ağlar ve Diğer Atıklardan Temizlenmesi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi

• Yeşil İş Yeri, Büyükçekmece Belediyesi

• Sıvı Gübre Desteği, Çatalca Belediyesi

• Atıksız Hayat - Atıksız Mutfak, Esenler Belediyesi

• Güneş Enerjisi ile Temiz Çevre Temiz Ezine, Ezine Belediyesi

• Gürsu’da Sürdürülebilir Yeşil Bir Gelecek, Gürsu Belediyesi

• Sürdürülebilir Hava Kalitesi Ölçüm Ağı, İnegöl Belediyesi

• İzmit Körfezi Balıklandırma Projesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

KENTSEL TASARIM VE MİMARİ KATEGORİSİ • Aktif Yaşam Alanı Projesi, Beşiktaş Belediyesi

• Çayırova Belediyesi Duyu ve Empati Parkı, Çayırova Belediyesi

• Yenikent Hizmet Kompleksi, Gebze Belediyesi

• Çubuklu Silolar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi

• Yeşil Vadi, Kağıthane Belediyesi

• İzmit Yürüyüş Yolu Yeniden Düzenleme Yapım İşi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

• Çok Fonksiyonlu Etkileşim Alanı: “Nilüfer Pancar Deposu”, Nilüfer Belediyesi

• Boğluca Yaşam Vadisi, Silivri Belediyesi

KÜLTÜR SANAT KATEGORİSİ • Küçükçekmece’nin Tarih, Doğa, Kültür ve Edebiyat Envanteri Kitapları, Küçükçekmece Belediyesi

• Klasik Pazar, Üsküdar Belediyesi

ŞEHİR PLANLAMA VE ALTYAPI KATEGORİSİ • Akıllı Kent Platformu-Akıllı Belediye Yönetim Sistemi, Bağcılar Belediyesi

• Sıvılaşma Haritası ve Riskli Alan Tespiti, Ezine Belediyesi

• Tarihi Kara Surları Millet Bahçesi, Fatih Belediyesi

• Kıyılar Halkındır Projesi, Karasu Belediyesi

SOSYAL HİZMETLER KATEGORİSİ • Gerontomimari Hizmet Projesi, Beşiktaş Belediyesi

• Cemal Süreya Bebek ve Çocuk Atölyesi, Bilecik Belediyesi

• Kadın Kaynakçılar Yetişiyor!, Kadıköy Belediyesi

• Bi’Mola Engelsiz Yaşam Merkezi, Küçükçekmece Belediyesi

• Orhangazi Sosyal Gelişim Merkezi, Orhangazi Belediyesi

• Pati İzi, Sakarya Büyükşehir Belediyesi

• İyi Bir Başlangıç, Sultanbeyli Belediyesi

• Aktif Yaş Al Projesi, Ümraniye Belediyesi

ULAŞIM VE HAREKETLİLİK KATEGORİSİ • Kaldırımlar Bizim, Şişli Belediyesi

YEREL KALKINMA KATEGORİSİ • Fintech Factory, Ataşehir Belediyesi

• Kadınlar İçin Yeni Bir Başlangıç: İstihdam ve Destek Programı, Avcılar Belediyesi

• Üreticiye Destek Projesi, Çanakkale Belediyesi

• Üreten Kadın Pazarı, Çınarcık Belediyesi

• Genç Dijital Girişimcilik Akademisi, Gürsu Belediyesi

• Kadıköy Dükkan, Kadıköy Belediyesi

• Kapaklı Mantar Üreten ve İşleyen Eller Projesi, Kapaklı Belediyesi

• Kartal Bilim, Mühendislik ve Teknoloji Merkezi (Makina Hangar), Kartal Belediyesi

• Kadıneli Osmaneli Yöresel Ürün Üretim Merkezi, Osmaneli Belediyesi

• Sultanbeyli Dijital Dönüşüm ve Yetkinlik Geliştirme Merkezi, Sultanbeyli Belediyesi

• Yıldırım Belediyesi Sosyal İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi, Yıldırım Belediyesi

YÖNETİŞİM VE KATILIMCILIK KATEGORİSİ • Stratejik Planlama ile Sürdürülebilir Katılımcılık Yolculuğu: “Birlikte Üret, Birlikte Yönet!”, Nilüfer Belediyesi

• Yıldırım’ın Çevre Müfettişleri, Yıldırım Belediyesi

JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ • Bütçem İstanbul, İstanbul Büyükşehir Belediyesi