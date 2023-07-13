Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, fiziki yapısı ve çevre düzenlemesi tamamlanan, iç tefrişatı devam eden Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi’nin ülke turizmine hizmet etmek için artık gün saydığını belirtti.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılacak Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi inşaatında sona gelindi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Konya’nın, en önemli miraslarından birisinin de 10 bin yıllık geçmişiyle dünyanın bilinen en eski yerleşim yerlerinden Çatalhöyük olduğunu ifade etti.

UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki Konya’nın bu önemli değerini korumanın ve sonraki kuşaklara aktarmanın kendileri için büyük bir sorumluluk olduğunu kaydeden Başkan Altay, “Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezimiz ülke turizmine hizmet etmek için artık gün sayıyor. Çatalhöyük’ün tüm dünyada daha fazla tanınması için şehrimize kazandırdığımız Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezimizle bölgeye gelen ziyaretçileri en güzel şekilde ağırlayacağız ve bilgilendireceğiz. Fiziki inşaatı ve çevre düzenlemesi tamamlanan merkezin iç tefrişatını da tamamlayıp kısa süre içinde şehrimizin turizmine kazandıracağız” diye konuştu.

Merkezin aynı zamanda Türkiye’nin en büyük ahşap kamu yatırımı olduğunu vurgulayan Başkan Altay, “Konya’mızın turizmden aldığı payı en yükseğe çekmek için çalışmalarımızı artırarak sürdüreceğiz. Konya ve ülke turizmine değer katacak bu önemli yatırımın hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi 28 bin 500 metrekare proje alanından oluşuyor.