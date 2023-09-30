Koşu severlerin merakla beklediği 10. Eker I Run, 1 Ekim Pazar günü 4 bin 200’ü aşkın koşucunun katılımıyla düzenlenecek. 10. Eker I Run, Uludağ’ın zirvesinden sabah 07.30’da Maraton ve Bayrak Yarışı Startı ile başlayacak.BURSA (İGFA) - Her sene heyecanı artarak devam eden Eker I Run; umuda, iyiliğe, sevgiye, mutluluğa koşmak isteyenleri buluşturmaya hazırlanıyor.

Koşu severlerin merakla beklediği 10. Eker I Run, 1 Ekim Pazar günü 4 bin 200’ü aşkın koşucunun katılımıyla düzenlenecek. 10. Eker I Run, Uludağ’ın zirvesinden sabah 07.30’da Maraton ve Bayrak Yarışı Startı ile başlayacak.

Etkinlik, Bursa Eker Meydan’da Minik Adımlar, Paten Yarışları, 15K ve 5K yarışları ile devam edecek. Eker Süt Ürünleri, Bursalıları festival coşkusuyla yapılacak bu rengârenk organizasyonu izlemeye ve var gücüyle yarışacak koşucuları desteklemeye davet ediyor.

Kayıt sürecinde yoğun bir ilginin gösterildiği organizasyonda, 4 bin 200’den fazla katılımcı sayısıyla yeni bir rekor kırıldı. 10. Eker I Run'da; 5K, 15K, 42K, Paten Yarışı, Kurumsal Takımlar Bayrak Yarışı ve Minik Adımlar’dan oluşan tüm kategorilerde katılımcı kontenjanları doldu ve kayıtlar kapandı. Bu nedenle yarış günü etkinlik alanında sporcu kaydı alınmayacak.