Bursa'da Yıldırım Belediyesi 4 yılda, ambalajdan atık yağa, elektronikten ilaca 100 bin kilogram atık toplayarak bunların yeniden ekonomiye kazandırılmasını sağladı.BURSA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hassasiyetle yürütülen "Sıfır Atık" projesini en fazla destekleyen belediyeler arasında yer alan Yıldırım Belediyesi, çalışmalarıyla ekonomi ve çevreye önemli katkı sağlıyor.

Atıkların azaltılması, kaynağında ayrı biriktirilmesi, geçici depolanması, ayrı toplanması, taşınması ve işlenmesi süreçlerinin hepsini içine alan ‘Sıfır Atık Projesi’ne tam destek veren Yıldırım Belediyesi, 2019 yılından bu yana 17 bin 606 ton ambalaj atığı, 50 bin 81 kg atık yağ, 8 bin 460 kg atık pil, 14 bin 448 kg elektronik atık, 4 bin 184 kg atık ilaç, 10 bin 687 kg mavi kapak ve 48 bin 495 ömrünü tamamlamış lastiği geri dönüşüme kazandırdı.

YILDIRIM’DA HİÇBİR ATIK ÇÖPE GİTMESİN

Yıldırım’ı sıfır atık, geri dönüşüm ve çevre bilinci konularında marka kent yapmak için çalıştıklarını vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Çevre kirliliği, tüm dünyada giderek büyüyen ve geleceğimizi tehdit eden bir sorun. Çevre kirliliğinin ve tehdidinin bertaraf edilebilmesi için yapılacak en doğru iş ise geri dönüşümü yaygınlaştırmak. Biz de atıkların geri dönüşüme kazandırılması için üzerimize düşen görevi yapıyoruz. Çevreye duyarlı uygulamalarımızla insan sağlığını tehdit eden durumların önüne geçiyor, çevremizi koruyarak gelecek nesillere bırakıyoruz. Geri dönüşüm sayesinde hem çevremizi koruyor hem de ekonomimize artı değer katıyoruz. Yıldırım Belediyesi olarak, Yıldırım'ı tam anlamıyla çevre dostu bir kent haline getirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” sözlerini kaydetti.