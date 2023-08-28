Gümrük Muhafaza Ekipleri tatil sezonunu fırsata çevirmek isteyen kaçakçılara göz açtırmadı. Yürütülen operasyonda piyasa değeri 3 milyon TL olan 104 bin 706 adet kaçak güneş kremi ele geçirildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalarda kapsamlı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi.

Yürütülen operasyonda, Erenköy Gümrük Sahasına gelen bir tırdan şüphelenen ekipler getirilen eşyaları inceleme altına aldı.

Kontroller esnasında getirilen eşyalar detaylı incelendiğinde adet olarak aynı olduğu tespit edildi. Akabinde kremlerden örnek alan ekipler kontroller esnasında kremlerin gümrük idaresine beyan edilenden farklı türde olduğunu belirledi. Firmanın düşük vergi ödemek amacıyla kremleri kalitesini farklı şekilde beyan ettiği tespit edildi.

Yapılan analiz ve incelemeler sonucunda standartlara uygun olmayan, ciltte ciddi sağlık sorunlarına sebep olabilecek toplam 104 bin 706 adet güneş kremine el konuldu. El konuşan güneş kremlerinin piyasa değerinin 3 milyon TL olduğu belirlenirken, güneş kremlerinin farklı beyan edilmesinden dolayı yaklaşık olarak 500 bin liralık kamu zararının önüne geçildi.

Olayla ilgili soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam etmektedir.

İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyonda piyasa değeri 3 milyon TL olan 104 bin 706 adet kaçak güneş kremi ele geçirildi.Bir yandan halk sağlığını korumaya alıp diğer yandan ülkemizin vergi kaybına uğramasının önüne geçti.