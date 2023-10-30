Cumhuriyet’in 100. yılı coşkuyla Manisa'da kutlandı. Yunusemre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Cumhuriyet’in 100. yılında 100 güvercini gökyüzüne marşlar eşliğinde saldı.MANİSA (İGFA) - Yunusemre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını okul bahçesinde coşkulu biçimde kutladı.

Öğrencilerin okuduğu şiirler   ve görsel gösteriler kutlamaya damga vurdu.

Program sonunda ise Cumhuriyetin 100. Yılına   özel 100 güvercin  gökyüzüne marşlar  eşliğinde bırakıldı. "Cumhuriyet Özgürlüktür" mottosu ile 100 güvercinin gökyüzüne marşlar ile salındığı programda, kırmızı beyaz balonlarla tören alanı adeta renk cümbüşüne sahne oldu. Program sonunda 100. Yıl anısına hazırlanan Cumhuriyet pastası tüm okul personeli, sınıf ve  okul temsilcilerinin katıldığı öğrenciler ile kesildi.

Özel bireylerden 100. yılda anlamlı etkinlik Özel bireylerden 100. yılda anlamlı etkinlik

Yunusemre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi  okul bahçesine 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenini  izleyen öğrenci velileri ise kutlamalardan memnun olduklarını dile  getirdi ve programın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.