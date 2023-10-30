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Cumhuriyet’in 100. yılı coşkuyla Manisa'da kutlandı. Yunusemre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Cumhuriyet’in 100. yılında 100 güvercini gökyüzüne marşlar eşliğinde saldı.MANİSA (İGFA) - Yunusemre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını okul bahçesinde coşkulu biçimde kutladı.

Öğrencilerin okuduğu şiirler ve görsel gösteriler kutlamaya damga vurdu.

Program sonunda ise Cumhuriyetin 100. Yılına özel 100 güvercin gökyüzüne marşlar eşliğinde bırakıldı. "Cumhuriyet Özgürlüktür" mottosu ile 100 güvercinin gökyüzüne marşlar ile salındığı programda, kırmızı beyaz balonlarla tören alanı adeta renk cümbüşüne sahne oldu. Program sonunda 100. Yıl anısına hazırlanan Cumhuriyet pastası tüm okul personeli, sınıf ve okul temsilcilerinin katıldığı öğrenciler ile kesildi.

Yunusemre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okul bahçesine 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenini izleyen öğrenci velileri ise kutlamalardan memnun olduklarını dile getirdi ve programın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.