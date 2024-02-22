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Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Muğla Ticaret Borsası işbirliği ile Muğla’ya kazandırılan 100.Yıl Gıda Analiz Laboratuvarı açıldı.

MUĞLA (İGFA) - Muğla’da tohum, toprak, bitki, sulama suyu ve tarımsal üretim alanında bilimsel çalışmalara büyük önem veren Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin, Gıda Analizi için Muğla Ticaret Borsası ile hayata geçirdiği laboratuvar açıldı.

100. Yıl Gıda Analiz Laboratuvarı adıyla açılan laboratuvar yaklaşık 50 Milyon TL’ye mal olurken üretilen tüm mamul, yarı mamul, hammadde gıda ürünlerinin kalite kriterlerinin belirlenmesi, yenilikçi ürün geliştirmek için Ar-Ge çalışmalarının gerçekleştirilmesi, kalitesi belirlenmiş ürünlerin pazar olanaklarının arttırılmasında önemli rol oynayacak.

100.Yıl Gıda Analiz Laboratuvarı açılışına Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Vali Yardımcısı Ali Yılmaz, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Menteşe Belediye Başkan Adayı Gonca Köksal, Muğla Ticaret Borsası Başkanı Hurşit Öztürk, Muğla, Fethiye, Bodrum, Milas, Marmaris Ticaret Odası Başkanları, Muğla Ticaret Borsası Onursal Başkanı Hayati Nizamoğlu, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

“KALİTE ARTACAK ÜRETİCİ KAZANACAK”

Ticaret Borsası Onursal Başkanı Hayati Nizamoğlu, “2003 yılında Ticaret Borsa’mızı kurduk. Biraz sıkıntılı dönemlerden geçtik. Bu muhteşem binanın olduğu yeri aldık. Gıda Analiz laboratuvarı kurmak hayalimizdi. Bugün açılışını yapacağımız laboratuvar bir kamu birlikteliği ile oldu. Katkılarından dolayı Osman başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Muğla Ticaret Borsası Başkanı Hurşit Öztürk ise “Bu laboratuvar Muğlamıza ve halkımıza hayırlı uğurlu olsun. Vatandaşlarımıza çok faydalı bir hizmet olacak. Borsamızın faaliyetleri bunlarla sınırlı kalmayacak. Çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek” dedi.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ise laboratuvarda yapılan çalışmalar ile ürünlerin kalitelerinin artacağını ve üreticinin kazanacağını söyledi. Gümüş, “Muğlamız turizm, tarih kültür en önemlisi de Tarım kenti. Coğrafi işaret alan birçok ürünümüz var. Borsamız işbirliği ile Muğlamızın iki önemli ürünü olan bal ve zeytinyağında kalite artacak, üreticimiz kazanacak. Muğla tarım kenti olarak ön plana çıkacak. Bu tesisi şehrimize uzun yıllar hizmet verecek. Emeği geçen Başta Osman Başkanım olmak üzere herkese teşekkür ederim” dedi.

“YEREL YÖNETİMLER OLARAK TARIMSAL ÜRETİMİN ARTMASI KONUSUNDA SORUMLULUK ALMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Tarımsal üretimin artması ve üreticinin daha çok kazanması için desteklerini sürdüreceklerinin altını çizen Bodrum Belediye Başkanı ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, “Tarımla ilgili önemli çalışmalar yapıyoruz. Özellikle bu konunun bilimsel açıdan ele alınması ve verimin arttırılması gibi konuları kapsayan bir çalıştay düzenledik. Sağlıklı gıdaya ulaşımı konuştuk ve yerel tohum merkezini kurduk. Yerel yönetimlerimiz tarım konusunda sorumluluk almalı, şehrimizde tarım-turizm birlikte gelişmeli. Yerinde üretim, yerinde tüketim anlayışı ile kırsalda üretip kıyıda tüketmeliyiz. Kırsalı ve kıyıyı birbirine entegre etmeliyiz. Tarımsal üretimin artmasında örgütlü toplumun önemi ortaya çıkıyor. Sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler ve üreticiler birlikte hareket etmeli, bütün sektörler birlikte olmalı ve böylece hem üretici hem de ülkemiz kazanmalı. Burada da tarımsal üretim aşamasında ürünlerin kaliteleri ölçülerek hem pazarlama hem de bir nevi kalite kontrolünün yapıldığı güvenli bir çalışma ortaya konacak. Böylelikle tüketici de hangi kalitede ürün aldığını bilecek. Bu nedenle 100. Yıl Gıda analiz laboratuvarı çok önemli, emeği geçen herkese teşekkürler” dedi.

“BİLİMSEL VERİLER IŞIĞINDA ÜRÜNLERİMİZİN KATMA DEĞERİNİ ARTTIRACAĞIZ”

Cumhuriyetin 100. Yıl temasına çok uygun bir hizmetin açılışını yaptıklarını vurgulayan Başkan Gürün, Atatürk’ün gösterdiği yol olan bilim yolunda yürüdüklerini ve tarımsal üretimde de bu yolun çok önemli olduğunu söyledi. Gürün, “100. Yıl Gıda analiz laboratuvarında bilimsel ilkelerle çalışmalar yapılacak. Özellikle Muğla’nın en önemli ürünleri olan bal ve zeytinyağı analizleriyle bu başat ürünlerin ne kadar kaliteli olduğunu ortaya koyacağız. Yine çok farklı ürünleri inceleyeceğiz. Üreticilerin ürünleri yapılan raporlamalar doğrultusunda açık arttırma usulüyle satıcıya ulaşacak. Eskiden olduğu gibi tek bir toptancıya ürünler verilmeyecek ve özellikleri ortaya konan ürünler daha yüksek fiyatlardan satıcıya verilecek. Böylelikle üretici daha çok kazanacak” dedi.

“TARIMIN GELİŞMESİ İÇİN ÇOK FARKLI HİZMETLERİ HAYATA GEÇİRDİK”

Gıda Analiz Laboratuvarını Ticaret Borsası ile birlikte kurduklarını söyleyen Başkan Gürün, “İlk önce duyusal analiz laboratuvarını kurduk ve tadımcılar yetiştiriyoruz. Üniversitemiz ile toprak analiz laboratuvarımızı kurduk. Toprak haritamızı çıkardık. Üreticimiz toprağında hangi ürünün yetişeceğini katma değerini bilerek işliyor. Yine kooperatifçiliğin önemini bilerek tüm kooperatifleri tek çatı altında toplamak için güçbirliğini kurduk. Bu tesis sayesinde de markalaşma konusunda çok büyük bir adım attık” dedi. Gürün ayrıca turizmin farklı bir noktaya evrileceğini vurgulayarak, “Tarım ve turizm arasında çok önemli bir bağ var. Muğla’nın turizmde değişimlere adapte olabilmesi lazım. Deniz kum güneş turizmi yerini kültür, sağlık, kırsal turizme evrilecek. Bu değişimleri yakalamalıyız” diye konuştu.