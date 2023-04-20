Ünlü sanatçı Kıraç, aralarında Kahramanmaraş depreminden etkilenen çocukların da bulunduğu 100. Yıl Çocuk Korosu ile sahne alacak ve en güzel bayram şarkılarını onlarla söyleyecek.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda sevilen sanatçı Kıraç’ı sahnede çocuklarla buluşturacak. Sevilen sanatçı 23 Nisan Pazar günü, aralarında Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen çocukların da bulunduğu 100. Yıl Çocuk Korosu ile sahne alacak. Ormanya’da gerçekleştirilecek etkinlik 16.00’da başlayacak.

Konserde, çocuklarla 8 adet şarkı seslendirecek olan Kıraç, 23 Nisan neşesine neşe katacak.

Büyükşehir Belediyesi söz konusu etkinliğe günler öncesinden ve büyük bir titizlikle hazırlandı. Cumhuriyetin 100. Yılına en güzel atıfla kurulan 100. Yıl Çocuk Korosu, etkinlik için eğitmenleri gözetiminde Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Dr. Şefik Postalcıoğlu Salonu’nda düzenli olarak çalışmaya başladı.

DEPREMDEN ETKİLENEN ÇOCUKLAR KORODA

100. yıl Çocuk Korosu, Kahramanmaraş, Malatya, Hatay deprem bölgelerinden ilimize gelen misafir öğrenciler, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Çocuk Korosu öğrencileri ve Şehit Alper Al Ortaokulu, Ulusal Egemenlik Ortaokulu ile İzmit Ortaokulu’ndan seçilen yetenekli öğrencilerden oluşuyor.

Öte yandan birbirinden yetenekli 100 çocuktan oluşan koro, etkinlik öncesindeki son provasını sevilen sanatçı Kıraç ile birlikte yaptı.