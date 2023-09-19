131 ülkeden 3000 dolayında diaspora delegenin katıldığı Dünya Türk İş Konseyi 10. Büyük kurultayı'na Türkiye den de 2 bin dolayında davetli katıldı.Bülent TÜRKER - Keşan Postası / İSTANBUL (İGFA) - 15-16 Eylül tarihlerinde Dünya Türk İş Konseyi Kurultayındaki seçimlerde Hollanda'nın sevilen ve ünlü iş insanı Turgut Torunoğulları oy birliği ile Avrupa Bölge Başkanı seçildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ında katıldığı programdaki konuşmasında 8 milyon civarındaki yurt dışı diasporasının büyük önem taşıdığını özellikle belirtti.

Turgut Torunoğulları yaptığı konuşmada kendisine destek veren tüm üyelere teşekkür ederken, Hollanda'dan yüzden fazla iş insanı ve önemli kişilerin kurultayda bulunması Hollanda ve kendisi adına büyük gurur olduğunu söyledi. Torunoğulları'nın yardımcılığını da Almanya'dan ünlü iş insanı Kemal Şahin'in yapacağı belirtildi.

Bu arada Turgut Torunoğulları gecede Royal Orka Otel'de gelen konuklara günün anısına bir akşam yemeği verdi.

Torunoğulları daha önceki dönemlerde yurt dışından araba getirmenin 2 yıla uzatılması askerlik ücretleri gibi bir çok konuda Türklere büyük imzanlar sağlamıştı.

Bu dönemki çalışmaları ile yine Avrupa'daki Türklerin göz bebeği olacağı kesin gözüyle bakılmakta