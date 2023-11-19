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2018 yılında, Z Zurich Vakfı katkılarıyla Millî Eğitim Bakanlığı ve Türk Eğitim Derneği ortaklığıyla hayata geçirilen ve 5 yıldır devam eden “Eğitimin Sigortası: Öğretmenlerimiz" projesiyle Cumhuriyetin 100'üncü yılında 77 farklı il ve 938 köyden toplam 1138 öğretmene, bu öğretmenler aracılığıyla 30 binden fazla öğrenci ve 150 binden fazla aile bireyine ulaşıldıANKARA (İGFA) - 2018 yılında 50 öğretmenle başlayan ve bugüne kadar 77 farklı ilden 1138 köy öğretmenin dahil olduğu ve Atatürk'ün “Yeni kuşak, en büyük cumhuriyetçilik dersini bugünkü öğretmenler topluluğundan ve onların yetiştirecekleri öğretmenlerden alacaklardır” misyonuyla devam eden "Eğitimin Sigortası: Öğretmenlerimiz" projesi, Cumhuriyetin 100'üncü yılında bin öğretmen hedefini aştı.

Sosyal girişimcilik odağında öğretmenlere özgü geliştirilen Modül, öğretmenlerin girişimcilik potansiyellerini harekete geçirecek ve bu yönde kilit roller üstlenebilmelerine destek olacak eğitimleri içeriyor. Bu eğitimlerle projedeki öğretmenlerin sosyal fayda odaklı fikirler aracılığıyla okullarındaki / köylerindeki / ilçelerindeki sosyal sorunların çözümünde destekleyici bir rol üstlenmeleri amaçlanıyor.

5 yıldır değişimin rehberleri olan öğretmenlere destek veren Eğitimin Sigortası: Öğretmenlerimiz projesi kapsamında, öğretmenlerin bulundukları bölgenin birer girişimcisi olmalarının hedeflendiği “Sosyal Etki Yaratan Öğretmen Modülü” eğitimleri ise 11-16 Kasım 2023 tarihlerinde İstanbul'da tamamlandı.

Eğitimler sonrasında öğretmenler, uzman mentorların desteği ile kendi projelerini tasarladı. Eğitim süresince akran zorbalığını önlemekten biyolojik çeşitliliğin korunmasına, yerel üreticilerin desteklenmesinden kadın sağlığı ve aile planlamasına kadar pek çok farklı alanda toplam 55 proje fikri geldi.

Z Zurich Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Yılmaz Yıldız konuşmasında toplumlar için en iyi sigorta poliçesinin kadın ve çocuklara yapılan yatırım olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

“Projemiz için ayırdığımız kaynakla, okul binaları inşa edebilir, güncel teknolojilere yatırım yapabilirdik ama biz şundan çok eminiz ki eğitimde fırsat eşitliği adına yapılacak en doğru yatırım geleceğimizi emanet ettiğimiz siz değerli öğretmenlerimize yapılan yatırımdır. Hedefimiz Cumhuriyetimizin 100.yılında 1000 kadın öğretmene ulaşmaktı. Bugün projemizde sizlerle birlikte 1.138 kadın köy öğretmen ile hedefimizi aştık ve sizlerin aracılığıyla 34.140 öğrenci ve 170.700 aile bireyini desteklemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye'de 1,2 milyon öğretmen var ve bu öğretmenlerin yüzde 60'ı kadın. Hedefimiz gelecekte çok daha fazla kadın öğretmenimize destek olmak. 5 yıldır sürdürülebilir şekilde yürüttüğümüz kamu-sivil toplum-özel sektör iş birliği ile örnek gösterilen, ödüllü bir proje olarak; kırsal kalkınmaya, eğitimde fırsat eşitliğine ve nitelikli eğitime hedeflerimiz doğrultusunda destek olmayı başardığımız için tüm paydaşlar olarak gurur duyuyoruz.”

SINIF ÖĞRETMENLERİ EN ETKİN İZ BIRAKANLARDIR

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, Araştırma, Geliştirme ve Projeler Daire Başkanı Ercan Yıldız da, öğretmenliğin çocukların hayatında iz bırakma sanatıysa, sınıf öğretmenleri en etkin iz bırakanları olduğunu kaydetti.