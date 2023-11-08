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Şehrin hafızasında iz bırakan 100 Elazığlı şahsiyetin biyografisinin yer aldığı kitap, sadece Elazığ’ın değil Türkiye’nin yakın tarihine ışık tutuyor.İSTANBUL (İGFA) - Uzunca bir süredir hummalı bir çalışma yürüten Elazığlılar, Cumhuriyet’in 100. yılını anlamlı bir eserle taçlandırdı. Cumhuriyetimizin 100. Yılında İz Bırakan 100 Elazığlı isimli belgesel kitap raflardaki yerini aldı.

Aralarında Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Kurucu Başkanı Ahmed Nedim Bey, Kurtuluş Savaşı komutanlarından Orgeneral Yakup Şevki (Sübaşı) Paşa, beden eğitimi uzmanı, spor yöneticisi ve politikacı Selim Sırrı Tarcan, yazar, Şeyhülmuharririn Ahmet Kabaklı, Türkiye’de patolojinin kurucusu Prof. Dr. Hamdi Suat Aknar, sinema oyuncusu, senarist, yönetmen Mehmed İhsan Yüce, Türk halk müziği kaynak kişisi Enver Demirbağ’ın da aralarında bulunduğu kitapta, iz bırakan Cumhuriyet kadınları ile çeşitli inançlara sahip değerli isimler de unutulmadı.

İZ BIRAKANLAR SERİSİ SÜRECEK

Prestij eserin yayıncısı Elâzığ Dernekler Federasyonu’nun (ELFED) Başkanı Kazım Gökhan Elgin, “Geleneği ve tarihi zemini olan köklü şehirlerin, o şehirlerin hafızasına kazınmış ünlü ve lider şahsiyetleri vardır. Bu şahsiyetler, yaptıklarıyla o şehrin ve bulundukları ülkenin tarihinde iz bırakmışlardır. Unutulmamalıdır ki tarih bu lider ve iz bırakan şahsiyetlerin etrafında gelişen veya onların etkilediği alan içerisinde şekillenir. Biz de ELFED olarak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla, şehrin hafızasında iz bırakan 100 Elazığlı şahsiyetin biyografisinin yer aldığı editöryal bir kitabın hazırlanmasına karar verdik. 42 bilim ve kültür insanın, Prof. Dr. Orhan Kılıç editörlüğünde, hummalı çalışması sonucunda, Cumhuriyetimizin 100. Yılında İz Bırakan 100 Elazığlı isimli eser ortaya çıktı" dedi.

Başkan Elgin, serinin süreceğini kaydetti.