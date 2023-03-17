Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 9 Ocak’ta başlattığı “Cumhuriyetin 100. Yılında Türk Kadını” fotoğraf yarışması, yaşamın her alanında kadının yerini ve gücünü fotoğraflarla ortaya koydu.ANKARA (İGFA) - 3 binin üzerinde fotoğrafın katıldığı yarışmada; sağlıktan eğitime, sanattan spora birçok farklı alanda modern ve çağdaş Türkiye’nin mimarı kadınların olduğu fotoğrafların yanı sıra kültürel mirasımızın izlerini taşıyan kadınların yer aldığı kareler de ödüllere damga vurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, geçtiğimiz 100 yılda oluşan görsel hafızada en önemli yeri fotoğrafların tuttuğunu söyledi.

Fotoğraflar üzerinden toplumsal bellek inşa edildiğini vurgulayan Bakan Derya Yanık, “Türkiye Foto Muhabirleri Derneği, 1985’den bu yana çok önemli bir bellek inşa ediyor. Bu kapsamda Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında Türkiye Foto Muhabirleri Derneği ile birlikte milletimize yeni bir hafıza hediye etmeye çalıştık” dedi.

Bakan Yanık, ‘Cumhuriyetin 100. Yılında Türk Kadını’ fotoğraf yarışmasının hem fotoğraf sanatının desteklenmesi hem de Türk kadınının sosyal, kültürel, sanatsal, bilimsel ve sportif faaliyetlerde başarılarının ortaya konması açısından önemli olduğunu belirterek, “Hem dernek yönetimine hem de katılımcılara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ödül sahiplerini de tebrik ediyorum” diye konuştu.

420 FOTOĞRAFÇI, 3 BİN 59 KARE FOTOĞRAF

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın Türkiye Foto Muhabirleri Derneği ile birlikte düzenlediği yarışmaya 420 fotoğrafçı, 3 bin 59 kare fotoğrafla katıldı ve ödülleri verildi.

"Cumhuriyetin 100. Yılında Türk Kadını" fotoğraf yarışması birinciliğini Covid-19 salgını sırasında koronavirüse yakalanan annelerin bebekleriyle ilgilenen hemşire Ece Özcan’ın olduğu kareyle Uğur Yıldırım aldı.

Genç Kadınlar Eskrim Kılıç Milli Takım kaptanı Nisanur Erbil’in portresiyle Selahattin Sönmez’in ikinci olduğu yarışmada, Mehmet Yılmaz ise İzmir Güzelyalı Köprüsü’nde spor yapan kadın fotoğrafıyla üçüncülüğü kazandı.

Kadın polisler karesiyle Ozan Güzelce, dansçı Ela Şahin karesiyle Muzaffer Murat İlhan, Türkiye’nin tek kadın nalbantı Şeyma Kalkan karesiyle Deniz Kalaycı, sanatçı Deniz Sağdıç karesiyle Erdem Şahin, milli voleybolcu Eda Erdem’in sevinç karesiyle Mert Bülent Uçma yarışmada mansiyon alırken; müzisyen Dilan Lutfunsa karesiyle Murat Bakmaz, heykel boyama yapan genç bir kadın karesiyle Songül Geyik, öğretmen Melike Taşkın ve halı dokumacılığı yapan Güneş Tunç kareleriyle Ufuk Turpcan ise etkileşim ödüllerinin sahibi oldu.

100. Yılda Türk Kadını Sergileme alan isimler ise şöyle oldu

Barış ACARLI

Tolga ADANALI

Adem ALTAN

Ahmet ASLAN

Levent ATEŞ

Engin AYYILDIZ

Murat BAKMAZ

Mürsel Çetin

Kadir ÇİVİCİ

Hilal EMNACAR

Ozan GÜZELCE

Arzu İBRANOĞLU

Mert Gökhan KOÇ

İhsan KORKUT

Levent KULU

İbrahim LALELİ

Sezai ÖZALTIN

Muhammet ÖZEN

Sebahattin ÖZVEREN

Selahattin SÖNMEZ

Murat ŞAKA

Yılmaz TOPÇU

Ayses UNGAN

Gülin YİĞİTER

Ayşe YONGA

DEPREM NEDENİYLE TÖREN OLMAYACAK

“Cumhuriyetin 100. Yılında Türk Kadını” fotoğraf yarışması ile ilgili 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketi nedeniyle ödül töreni düzenlenmeme kararı alındı. Fotoğrafların daha sonra açıklanacak tarih ve yerlerde sergileneceği bildirildi.