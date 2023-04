Cargill’in çiftçilerin verimini ve refahını artırmak, tarlada sosyal ve dijital dönüşümü desteklemek amacıyla başlattığı 1000 Çiftçi 1000 Bereket Programı beşinci yılına girdi. Bursa’nın da aralarında olduğu toplam 16 ilde 5 binin üzerinde çiftçi ile yoluna devam eden program, çiftçilere bugüne kadar yüzde 20’ye varan oranda verim artışı sağladı.BURSA (İGFA) - Cargill’in 1000 Çiftçi 1000 Bereket Programı, beşinci yılında Türkiye’deki çiftçileri üretimleri için gerekli olan dijital tarım araçları ve kaynaklarla buluşturmaya devam ediyor. Programa yeni sezonda Amasya ve Tokat’tan 100 çiftçi dahil oldu. 1000 Çiftçi 1000 Bereket aynı zamanda çiftçilere ücretsiz sunduğu bir dizi dijital tarım aracı ile onarıcı tarım odağını da yeniliyor.

2019 yılında başlatılan ve çiftçilerin verimini ve refahını artırarak sürdürülebilir tarım uygulamalarını geliştirmeyi hedefleyen programa katılan çiftçilere, tarlalarına özel ücretsiz eğitim, dijital tarım araçlarına erişim ve danışmanlık hizmetleri sunuluyor. Bu sayede, çiftçiler verimlerinde yüzde 20’ye kadar artış görürken, aynı zamanda iklim değişikliğinin etkilerine daha az maruz kalıyor.

Program, 16 ilde yaklaşık 5 binin üzerinde mısır, ayçiçeği ve kanola üreticisiyle yoluna devam ediyor ve toplamda 400 bin dekarlık bir alanı kapsıyor. Ulusal ve uluslararası 40’a yakın ödüle layık görülen 1000 Çiftçi 1000 Bereket, Türkiye’deki tarım ve gıda alanında sosyal etki araştırması ve ölçümlemesi yapılan ilk kurumsal sosyal sorumluluk programı. Program kapsamında sunulan hizmet ve eğitimlerin çevresel, sosyal ve ekonomik anlamda yarattığı etkiler Yatırımın Sosyal Geri Dönüşü (SROI – Social Return On Investment) yöntemi kullanılarak finansal değere dönüştürülüyor. SROI, 1000 Çiftçi 1000 Bereket başladığından bu yana her yıl artarken, 2022 itibarıyla program, ana paydaşları olan çiftçiler üzerinde her 1 TL’ye karşılık 3,23 TL değerinde etki yarattı.

“Tarım tedarik zincirinin merkezindeki konumumuzla eşsiz bir yeteneğe ve sorumluluğa sahibiz” diyen Cargill Türkiye, Orta Doğu ve Afrika Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Murat Tarakçıoğlu, “1000 Çiftçi 1000 Bereket, çiftçilerle bağlantı kurduğumuz ve iş birliği yaptığımız bir program. Gıda sisteminin hızla artan dünya nüfusunun ihtiyaçlarını sorumlu ve sürdürülebilir bir şekilde karşılamaya devam etmesi için de çok güzel bir örnek” dedi.

Program bu yıl çiftçileri onarıcı tarıma daha fazla odaklanmaya teşvik ediyor:

Çiftçiler, tarlalarında hastalık riskini azalmaya ve toprak kirliliğini önlemeye yardımcı olan, su kaynaklarını koruyan özel sulama, gübreleme ve ilaçlama uygulamalarını takip edebiliyor. Çiftçilerin tarlalarındaki ürünlere dayalı karbon ayak izinin çevresel etkilerini azaltmaya yardımcı olabiliyor. Tarladaki karbon ayak izi, uluslararası platform Cool Farm Tool kullanılarak hesaplanıyor. Ayrıca, çiftçiler tehdit edici zararlıları PestTrap (Dijital Böcek Tuzağı) ile tarlaya gitmeden tanıyabiliyor ve ilaçlama kararları verebiliyor.

İzmir’in Tire ilçesine bağlı Peşrefli’de çiftçilik yapan Ceylan Karaoğlan, program hakkında şunları söyledi: “1000 Çiftçi 1000 Bereket, bilinçlenmemizi sağlayan bir program oldu. Geleneksel yöntemlerden uzaklaştık, araştırma yaptığımız bir döneme geçtik. Tarımsal sensör istasyonu sayesinde sulama yapacağımız zamana rahatlıkla karar veriyoruz. Bu cihaz sayesinde verim artışım yüzde 100 oldu. Gereksiz sulama yapmadığımız için su tasarrufu da sağlıyoruz. Toprak analizi ve tarımsal sensör istasyonu sayesinde ürünlerimizin kalitesi artmaya devam ediyor. 1000 Çiftçi 1000 Bereket’e katılmamış olsaydım, bugün yetiştirdiğim kaliteli mısırları yetiştiremezdim."

Cargill Türkiye, Orta Doğu ve Afrika Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Murat Tarakçıoğlu, “Programa katılan çiftçiler için onarıcı tarımı artırmak ve çevresel etkiyi azaltmak için somut adımlar attık ve bu, SROI ile hesaplanan sosyal etkimizin her yıl artmasına olanak tanıyor. Dünya nüfusunu sürdürülebilir bir şekilde beslemek için atılması gereken doğru adımların ötesinde, bu uygulamalar çiftçiler için maliyetleri azaltıyor ve yüzde 20’ye yakın verimlilik sağlayarak kârlılığı artırıyor” dedi.

Geleceğe bakıldığında, 1000 Çiftçi 1000 Bereket Programı artan ölçüde sürdürülebilirlik odaklı çabaları kapsayacak. İş sağlığı ve güvenliği konusunda kapsamlı eğitimler ve onarıcı tarım eğitimleri sunulmaya devam edecek.

1000 Çiftçi 1000 Bereket Hakkında:

1000 Çiftçi 1000 Bereket, Cargill’in Türkiye’deki çiftçilerin tarlalarındaki verimliliği ve refahını artırmak, sürdürülebilir tarım uygulamalarını yaygınlaştırmak, tarımda sosyal ve dijital dönüşümü desteklemek üzere 2019 yılında hayata geçirdiği bir kurumsal sosyal sorumluluk programıdır. Ülkemizde çiftçilere en uzun süreli ve kapsamlı destek veren program olmanın yanı sıra, gıda ve tarım alanında sosyal etki (SROI) araştırması yapılan ilk kurumsal sosyal sorumluluk programıdır. 2023 yılı itibarıyla itibarıyla 16 ilde, mısır, ayçiçeği ve kanola üreticisi 5 binden fazla çiftçiye ulaşan program kapsamında çiftçilere tarlaya özel danışmanlık hizmeti, eğitim, dijital araçlara eğitim olanağı sunulmaktadır. 2021 yılında İlerleme Raporu da yayınlanan 1000 Çiftçi 1000 Bereket, ulusal ve uluslararası yaklaşık 40 ödüle layık görülmüştür. Daha fazla bilgi için 1000ciftci1000bereket.com ve https://www.instagram.com/1000ciftci_1000bereket adreslerini ziyaret edebilirsiniz.