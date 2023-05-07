Manisa’nın Turgutlu ilçesinde, Büyükşehir Belediyesinin Irlamaz Rekreasyon Alanı’nda vakit geçiren yabancı uyruklu bir şahıs, alandan ayrılırken cüzdanını unuttu. Bölgedeki devriye personel, içerisinde 1000 Amerikan Doları bulunan cüzdanı emniyet aracılığıyla sahibine ulaştırdı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesinin Turgutlu’ya kazandırdığı Irlamaz Rekreasyon Alanı’nda vatandaşların huzuru ve güveni için görev yapan Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı güvenlik personelleri, cüzdanını kaybeden kişinin imdadına yetişti.

Alınan bilgiye göre, Irlamaz Rekreasyon Alanı’nda devriye atan güvenlik personelleri, alanda cüzdan unutulduğunu fark etti.

İçinde yaklaşık 1000 Amerikan Doları bulunduğu cüzdanı tutanakla teslim alan güvenlik personelleri, cüzdan sahibini bulamayınca İlçe Emniyet Müdürlüğüne başvurdu. Emniyet güçlerinin yaptığı araştırma sonucunda bulunan ve yabancı uyruklu olduğu tespit edilen şahısa cüzdanı teslim edildi.

Polis nezaretinde cüzdanını teslim alan şahıs, duyarlılığı nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediyesi personellerine teşekkür etti.