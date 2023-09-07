KalDer 32. Kalite Kongresi “Su Gibi” temasıyla 21-22 Kasım’da İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleşecekİSTANBUL (İGFA) - Türkiye'de sürdürülebilir iş ve yaşam kalitesine yön gösteren ve dönüşüme liderlik eden bir sivil toplum kuruluşu olma vizyonuyla çalışan Türkiye Kalite Derneği (KalDer), gelenekselleşen Kalite Kongresi’nin bu yıl 32.’sini gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

“Su Gibi” temasıyla 21-22 Kasım’da İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda yapılacak 32. Kalite Kongresi’nde, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100 yıllık panoramasına ışık tutulacak ve yeni 100 yıllık döneme dair önemli çıkarımlarda bulunulacak. Kongre’de bilim, akademi, medya ve iş dünyasının önde gelen temsilcileri bir araya gelecek.

32. Kalite Kongresi hakkında değerlendirmede bulunan KalDer Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Bayraktar; “Dernek olarak 1992 yılından bu yana düzenlediğimiz Kalite Kongre’lerinde yaklaşık 150 bin katılımcı ve 2 bin 800 konuşmacı yer aldı. Ayrıca her yıl yaklaşık 3 bin 600 kişiye ev sahipliği yaptık. Bu sene içinse heyecanımız ve mutluluğumuz çok başka. Çünkü Cumhuriyetimizin 100. yaşını kutladığımız bu yılda temamızı Cumhuriyetimizin su gibi geçen 100 yılına atfettik. Bu kapsamda ‘Su Gibi’ temasıyla ülkemizin 100 yıllık geçmişinden dersler çıkaracak, gelecek 100 yıllık dönemdeki fırsat ve riskleri bilimsel bir zeminde ele alacağız. Birinci gün ‘Su Gibi Geçti’ temasıyla; “100. Yılında Türkiye Toplumu, 100 yıl Nasıl Geçti? Yılında Türkiye Ekonomisi, Coğrafyası, Dünden Bugüne Cumhuriyet Kadını” oturumları gerçekleştirilecek. İkinci gün ise ‘Su Gibi Gelecek’ temasıyla; “Gelecek 100 Yıl Neler Getirecek? Bugünden Yarına Cumhuriyet Gençliği, Nasıl Bir Ekonomi, Nasıl Bir Toplum, Nasıl Bir Coğrafya, Biz Cumhuriyeti Nasıl Geliştireceğiz” oturumları düzenlenecek. Alanında uzman isimler iki gün boyunca çok önemli konu başlıkları altında değerli bilgiler paylaşacak. Son olarak belirtmek isterim ki 32. Kalite Kongremizin ikinci gününün sonunda gelenekselleşen Türkiye Mükemmellik Ödülleri sahiplerini bulacak. Bu Kongremizde yine bir ilke daha imza atacağız. Bu yıl ilk defa düzenlediğimiz ve şirketlere sürdürülebilirlik konusunda yol haritası olması açısından ülkemizde ilk olan Türkiye Sürdürülebilir Gelecek Ödülleri de birinci günün sonunda sahiplerine takdim edilecek.” diye konuştu.