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Cumhuriyet’in 100. Yılında ‘Yüzyılın İzleri’ temasıyla bu yıl 13. kez yapılacak olan Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali (BursaFotoFest), 3 - 12 Kasım 2023 tarihlerinde kapılarını Merinos AKKM’de bir kez daha açıyor.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Kent Konseyi ve Bursa Fotoğraf Sanatı Derneği (BUFSAD) işbirliğiyle bu yıl 03 - 12 Kasım 2023 tarihleri arasında düzenlenecek 13. Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali’nin (BursaFotoFest) küratörlüğünü Fahrettin Beceren üstleniyor.

Bu yıl BursaFotoFest’e Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bosna-Hersek, Kosova, Macaristan ve Türkiye’nin farklı illerinden gelen onlarca fotoğrafçı, çalışmaları ile birlikte katılacak.

BursaFotoFest 2023’ün onur konuğu ise Merih Akoğul. Azerbaycan’dan Fargana Gasimli, Bosna-Hersek’ten Haris Memija, KKTC’den Mehmet Gökyiğit, Macaristan’dan Milán Radisics ve Kosova’dan Suer Celina festivalde yer alacak. Türkiye’den ise Cengiz Karlıova, Alper Tüydeş, Dora Günel, Engin Uzun, Hamit Yalçın, Erhan Sevenler, Gülbin Özdamar Akçay, Oktay Çolak ve Sefa Ulukan gibi birçok fotoğrafçının eserleri sanatseverlerle buluşacak. Mehmet Turgut, Murat Germen, Derya Yüksel ve Ercan Arslan gibi isimler ise söyleşiler başlığında deneyim ve tecrübelerini paylaşacak.

BursaFotoFest 2023’te “Fotoğrafın Ustaları” başlığı altında Türkiye’de fotoğrafa ve fotoğraf sanatına uzun yıllar yön vermiş, hizmet etmiş usta isimleri de yer alacak. İbrahim Zaman, Güler Ertan, Gültekin Çizgen, Ozan Sağdıç ve Ahmet Esmer Türkiye’nin fotoğraftaki serüvenini bizlerle paylaşacak. Ayrıca atölyeler, gösteriler, sanatçı konuşmaları, ustalarla söyleşi, portfolyo değerlendirmeleri gibi birçok yan etkinlik de düzenlenecek.

BursaFotoFest, her yıl bir tema üzerine kurgulanıyor. Bu senenin konusu ise ‘Yüzyılın İzleri’. Festival, Cumhuriyet’in bugüne ulaşmasında kişi, kurum, siyasi ve kültürel iz bırakanlarının izdüşümleri ile Dünya’daki örneklerini sergileyecek. Ayrıca sanat, kültür, endüstriyel üretkenlik, günlük yaşam biçimleri, önemli toplumsal ve bireysel olayları belgelemek ya da fotoğraflamak ise festivalin alt başlıkları. BursaFotoFest’in açılış töreni 03 Kasım 2023 Cuma günü saat 19.00’da Merinos AKKM Hüdavendigar Salonu’nda yapılacak.