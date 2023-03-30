Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem felaketinin yaşandığı illerde hayat boyu öğrenme kapsamında açılan 7 bin 451 kurstan 102 bin 29 vatandaşın yararlandığını bildirdi.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanlığınca vatandaşların hayat boyu öğrenme kapsamında eğitime erişimlerini sağlamak için yürütülen çalışmalar, deprem felaketinin yaşandığı bölgelerde artarak devam ediyor.

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, depremin yaşandığı tarihten sonra on ilde hayat boyu öğrenme kapsamında yürütülen faaliyetlere ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Özer, paylaşımında "Burada bilgi, emek, üretim var... 'Eğitim hayat boyu.' diyerek deprem bölgesindeki vatandaşlarımız için 7 bin 451 halk eğitimi kursu açtık. 102 bin 29 kursiyerimiz hem öğrendi hem de üreterek bölge insanımıza fayda sağladı." ifadelerini kullandı.