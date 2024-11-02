Gümrükler Muhafaza ekipleri Edirne Hamzabeyli Gümrük Kapısı’nda düzenlediği operasyonda 22 kilogram kokain, 27 kilogram metamfetamin ve 8.064 adet ecstasy hap cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.Erdoğan DEMİR/ Keşan Postası (EDİRNE İGFA)

Kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında yapılan risk analizi ve hedefleme çalışmaları sonucunda Edirne Hamzabeyli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri bir uyuşturucu madde yakalamasına daha imza attı. Ülkemize giriş yapmak üzere gelen şüpheli bir TIR’ın mercek altına alınmasıyla başlayan operasyonda ekiplerce TIR’da detaylı arama gerçekleştirildi. Aramalar sonucu 103 Milyon TL değerinde kokain, metamfetamin ve ecstasy cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ayrıca, Hamzabeyli Gümrük Sahası’ndan Türkiye'ye giriş yapmak için gelen TIR aracında Hamzabeyli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekiplerince yapılan arama ve kontrollerde faturasız, belgesiz, beyan edilmeyen, ticari miktar ve mahiyet arz eden gümrüklenmiş değeri 390.550 TL toplam 34.958 adet tıbbi ilaç cinsi eşya tespit edildi.