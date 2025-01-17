Çiğli Belediyesi, kadınlara yönelik unutulmaz bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Pelikan Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen buluşmada, kadınlar müzik, dans ve dostluk dolu bir gün geçirdi. Düzenlenen etkinlikte, kadınlar, hem eğlenerek stres attılar hem de sosyal ilişkilerini pekiştirdiler.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Çiğli ilçesinde etkinliğin en anlamlı anlarından biri, 103 yaşına giren Hüsniye Çetinkaya’nın doğum günü kutlaması oldu.

Büyük bir coşkuyla pasta kesen Hüsniye Teyze’nin enerjisi ve hayat dolu halleri, etkinliğe katılanlara ilham verdi.

Kadınlar için düzenledikleri etkinliklerin devam edeceğini ve her an kadınların yanında olduklarını vurgulayan Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, “Pelikan Sosyal Tesislerimizde gerçekleştirdiğimiz bu özel buluşmada, müzik, dans ve samimiyet dolu bir atmosferle kadınların yüzündeki gülümsemeye tanıklık etmek bizim için paha biçilemezdi. Etkinliğimizde 103. yaşını kutlayan kıymetli Hüsniye Çetinkaya teyzemizin doğum gününü hep birlikte kutlamak da bizler için ayrı bir onur oldu. Onun enerjisi ve hayat dolu hali hepimize ilham verdi. Kadınların daha güçlü, daha mutlu ve daha birlik içinde olduğu bir Çiğli için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.