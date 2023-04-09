Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi, kurulduğu günden bu yana MASKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan 19 atık su arıtma tesisinden çıkan 105 bin ton arıtma çamuru tesise göndererek bertarafını sağladı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün liderliğinde kaynakların verimli kullanımı ve atık yönetimi konusunda sürdürdüğü çalışmalarla Manisa’nın doğasını ve geleceğini korumaya devam ediyor.

ETV ekranlarında yayınlanan ‘İcraatın İçinden’ programının konuğu olan MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Manisa bırakmak adına önemli başarılara imza atıldığına vurgu yaptı, idare olarak yürütülen faaliyetleri anlattı.

ATIĞI KAYNAĞINDA AZALTMA VE AYRIŞTIRMA

MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından işletilen 19 atıksu arıtma tesisi hakkında bilgi veren Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, atığı kaynağında ayrıştırarak azaltmanın önemine değinirken sıfır atık konusuna da vurgu yaptı.

Atıksuyun arıtılma sürecinin ardından ortaya çıkan atıkların da bertaraf edilmesinin sağlandığını belirten Çevik, böylece tesislerin sıfır atık ilkesine göre çalıştığını söyledi. Çevik; ”2022 yılında yaklaşık bin 15 kilogram madeni atık yağı, yine laboratuvarlarımızda kullandığımız, imha edilmesi gereken, çıkan yaklaşık 500 kilogram atık laboratuvar kitleri, 13 tonun üzerinde ömrünü tamamlamış lastiği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının lisans verdiği geri dönüşüm veya atık bertaraf tesislerine göndererek Çevre Bilgi Sistemine girişleri yapıldı. Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi kurulduğu günden bu yana da 19 atık su arıtma tesisimizden çıkan 105 bin ton arıtma çamurunu tesise gönderdik ve bertarafı sağlandı. Sadece 2022 yılında 26 bin ton arıtma çamurunu Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi’ne yönlendirdik. Kurum olarak atığı kaynağında azaltma ve ayrıştırma faaliyetlerine devam edeceğiz” dedi.