Uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 11 ilde düzenlenen “Narkoçelik-4” operasyonlarında; 1 ton 180 kilogram uyuşturucu madde ile birlikte 23 bgin 457 uyuşturucu hap ele geçirilirken, 27 zehir taciri yakalandı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde il jandarma komutanlıklarınca 11 ilde eş zamanlı "Narkoçelik-4" operasyonları düzenlendiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya, ülkeyi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlı olduklarını vurguladı.

Yerlikaya, ülkenin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonların artarak devam edeceğini