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Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre; Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fuat Erdal, Bingöl Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Erdal Çelik, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Bayram Yılmaz, Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Semih Aytekin, Selçuk Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, İstanbul Kent Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Necmettin Atsü, İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ayşegül Komsuoğlu Çıtıpıtıoğlu, Mudanya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Emin Karip, Ostim Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ali Murat Yülek ve Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Barış Tan atandı.

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bazı üniversitelerin rektörlüklerine yeni atamalar yapıldı. ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeliğine, Üniversitelerarası Kurul tarafından seçilen Prof. Dr. Metin Topcuoğlu'nu atadı.

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