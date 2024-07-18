Türkiye’de mobil ve dijital bankacılık kullananların sayısı giderek artıyor. Dijital bankacılık kullanıcı sayısı Türkiye'de 114 milyona ulaştı.İSTANBUL (İGFA) - Teknolojinin giderek hayatımıza ve işlerimize dahil olduğu dönemde mobil bankacılık ile dijital bankacılık en çok tercih edilen bankacılık kanalları olma yolunda ilerliyor.

Yapılan raştırmaya göre, mobil ve internet bankacılığı kullananların oranı her geçen gün artarken, bireysel ve kurumsal olmak üzere toplam aktif dijital bankacılık müşteri sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre 14 milyon kişi artarak yaklaşık 114 milyona yükseldi.

102 MİLYON KİŞİ “SADECE MOBİL BANKACILIK” İŞLEMİ YAPIYOR

Türkiye Bankalar Birliğinin yayınladığı verilere göre Ocak-Mart 2024 dönemi içinde toplam aktif dijital bankacılık müşteri sayısı 113 milyon 630 bin kişiye ulaştı. Bu kullanıcıların 1 milyon 671 bini “sadece internet bankacılığı” işlemi yaparken 102 milyon 612 bini “sadece mobil bankacılık” işlemi yapıyor. Hem internet hem mobil bankacılık işlemi yapan kullanıcı sayısının 9 milyon 347 bin kişi olduğu görülüyor.

Ocak-Mart 2024 dönemi içinde en az bir kez giriş işlemi yapmış aktif bireysel dijital bankacılık müşteri sayısı 109 milyon kişi. Bu sayının 1 milyonu “sadece internet bankacılığı” işlemi yaparken 100 milyonu ise “sadece mobil bankacılık” işlemi yapmış. Hem internet hem mobil bankacılık işlemi yapan kullanıcı sayısının ise 8 milyon kişi olduğu görüldü.

DİJİTAL BANKACILIK KULLANANLARIN YÜZDE 71’İ ERKEK

Verilere göre, Ocak-Mart 2024 dönemi içinde, en az bir kez giriş işlemi yapmış aktif kurumsal dijital bankacılık müşteri sayısı 4 milyon 585 bin kişi. Aktif bireysel dijital bankacılık müşterilerinin 71 milyonunun erkek (yüzde 65) ve yaklaşık 38 milyonunun ise kadın (yüzde 35) müşterilerden oluştuğu görülüyor.



Nisan-Haziran 2023 dönemi içinde aktif bireysel dijital bankacılık müşterilerinin yaş grupları bazında dağılımında ilk sırayı 43 milyon 558 bin kişi ile 36-55 yaş grubu aldı. Bu sıralamayı, 29 milyon kişi ile 26-35 yaş grubu, 20 milyon kişi ile 18-25 yaş grubu izledi.

Ocak-Mart 2024 dönemi itibarıyla internet bankacılığı hizmeti kullanılarak yapılan finansal işlemlerin toplam adedi 128 milyon oldu. Bu işlemlerin tutarı ise yaklaşık 10 trilyon 430 milyar TL’yi buldu. Finansal işlem hacminin yüzde 75’ini EFT, havale ve döviz transferini kapsayan para transferleri işlemleri oluşturdu. Bu işlemler 7 trilyon 806 milyar TL işlem hacmi ve 72 milyon işlem adedi ile finansal işlemler arasında ilk sırada yer aldı. 1 trilyon 676 milyar TL’lik işlem hacmi ve 26 milyon işlem adedi ile yatırım işlemleri ise ikinci sırada yer buldu.

ŞUBE KAVRAMI ORTADAN KALKACAK

Dijital bankacılığın yükselişiyle ilgili konuşan encazip.com kurucusu ve tasarruf uzmanı Çağada Kırım, dijital bankacılık kanallarının kullanıcı sayılarında çok hızlı bir yükseliş olduğunu belirtti. Hem geleneksel bankaların şubelerinin yavaş yavaş azalacağını, hem de şubesi olmayan dijital bankaların giderek yaygınlaşacağını öne süren Kırım, "İnternet kullanıcıları verilerine baktığımızda genç kullanıcılar önde olurken, online bankacılık kullanıcılarında 36 – 55 yaş aralığı yani orta yaş grubu açık ara önde. Gençlerin internet bankacılığı kullanımındaki artış da göz önünde bulundurulduğunda bankaların en yüksek gider kalemlerinden olan şube giderlerinin düşmesi ile bankaların giderleri düşecek ve makroekonomik koşullardan bağımsız olarak bu durum tüketicilere, kredilerde görece düşük faiz, mevduatlarda ise yüksek faiz olarak yansıyacak" diye konuştu.