Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca, Şubat ayına ilişkin Yatırım Teşvik Belgeleri ile tamamlama vizesi yapılan belgeleri ve iptal edilen belgeleri yayımladığı tebliğle duyurdu.ANKARA (İGFA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Şubat ayına ilişkin Yatırım teşvik Belgesi listelerini bugünkü Resmi Gazete'de yayımladı.

Buna göre, Şubat ayında bin 183 yatırıma teşvik belgesi düzenledi. Belge alan projelerin yatırım tutarı 44 milyar 411 milyon 912 bin 245 lira olarak hesaplanırken, yatırımların hayata geçmesiyle hedef istihdam 20 bin 521 kişi olarak planlandı.

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan konuya ilişkin bir başka tebliğde de, sabit yatırım tutarı 1 milyar 861 milyon 159 bin 568 lira olan 43 yatırımın teşvik belgesi iptal edilirken, sabit yatırım tutarı 3 milyar 962 milyon 160 bin 423 lira olan 259 yatırım için de teşvik belgesi tamamlama vizesi verildi.

–– 2023 Yılı Şubat Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi'ne ulaşmak için tıklayabilirsiniz –– 2023 Yılı Şubat Ayına Ait Tamamlama Vizesi Yapılan Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi'ne ulaşmak için tıklayabilirsiniz –– 2023 Yılı Şubat Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri'ne ulaşmak için tıklayabilirsiniz