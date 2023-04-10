Merkez Bankası Türkiye'nin Ödemeler Dengesi İstatistikleri Şubat ayı sonuçlarını açıkladı. Buna göre Şubat ayında cari açık, beklentileri aşarak 8,783 milyar dolara çıktı.ANKARA (İGFA) - Merkez Bankası Ödemeler Dengesi İstatistikleri'nde Şubat ayına ilişkin verilerini açıkladı.

12 aylık cari açık 55,4 milyar dolar oldu. Böylelikle 12 aylık cari açık 2012 yılı Ağustos ayından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı Şubat ayında 10 milyar 401 milyon dolara ulaştı.