12 Bingölspor Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu'nun bugün düzenlediği Ziraat Türkiye Kupası için Bölgesel Amatör Lig takımlarını bilgilendirme ve kura çekimi toplantısında kuradan saf dışı bırakıldığını duyurdu.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - 12 Bingölspor Kulübü konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Takımlarının kupaya katılım hakkının ellerinden alındığı kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kulüp Başkanı Mehmet Engin Özturan liderliğinde, 2023-2024 sezonu öncesinde 12 Bingölspor, yönetimsel ve idari alanda büyük bir değişim ve gelişim geçirmiş ve önemli adımlar atmıştı. Bu sezon için Bölgesel Amatör Ligi müsabaka fikstürü henüz açıklanmamışken, teknik ekip ve futbol takımı hazır hale getirilmiş, tesisler ve idari kadro güçlendirilmişti. Yeni yönetim ve idari kadro, takımı şampiyonluk hedefiyle sezona hazırlamış ve sadece A takımı değil, aynı zamanda şehrin genç sporcularının geleceği için de önemli projeler geliştirmişti. Ancak bugün, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen Ziraat Türkiye Kupası bilgilendirme ve kura çekimi toplantısında, 12 Bingölspor’un kupaya katılma hakkı ellerinden alınmıştır. Bu, sezon başlamadan önce herhangi bir hazırlık yapmamış takımlara katılma izni verilirken, 12 Bingölspor gibi ciddi bir hazırlık yapmış bir kulübe yapılan bir haksızlık olarak görülmektedir. Bu nedenle Türkiye Futbol Federasyonu’nun bu yanlış uygulamadan vazgeçmesi gerekmektedir.”