Çılgın Sayısal Loto’da oyunseverlerin şansına şans katan ve garanti kazandıran “Milyonerler Festivali” 5-31 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen 12 çekilişle 32 talihliye toplamda 60 milyon TL ekstra ikramiye kazandırdı.İSTANBUL (İGFA) - Çılgın Sayısal Loto’da, “Milyonerler Festivali” kapsamında 5-31 Temmuz tarihleri arasında toplam 12 çekiliş gerçekleştirildi.

Bu çekilişlerde İstanbul’dan Batman’a, Karaman’dan Muğla’ya kadar Türkiye’nin 15 farklı şehrinden 25 talihli ile millipiyangoonline.com üzerinden oynayan 7 talihli olmak üzere toplamda 32 talihli ekstra ikramiye sevinci yaşadı. Her çekilişte talihlilere ekstra 5 milyon TL’lik ikramiye dağıtan Milyonerler Festivali, oyunseverlere toplamda 60 milyon TL ekstra ikramiye kazandırdı.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

1’den 90’a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmaya dayalı bir oyun olan Çılgın Sayısal Loto’da en az 2, en fazla ise 6 adet sayıyı bilenler farklı miktarlarda ikramiye kazanıyor. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekiliyor. Ayrıca isteğe bağlı olarak eklenebilen SüperStar özelliği için de farklı bir 90 numara içinden 1 adet SüperStar numarası çekiliyor.

Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor. Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de oynayabiliyor.

18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Çılgın Sayısal Loto’da her kolonun fiyatı ise 6 TL. SüperStar sayısını oynamak ise 3 TL.