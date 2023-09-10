Hatay Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 12. Dünya Aba Güreşi Oyunları’nın gala yemeği Defne'de yapıldı.HATAY (İGFA) - Teknik toplantı ve hakem seminerlerinin tamamlanmasının ardından farklı ülkelerden gelen güreşçiler tartıya çıkarak son hazırlıklarını tamamladı.

Sporcular, hakemler ve Büyükşehir Belediyesi yöneticilerinin bir araya geldikleri gala yemeği programında konuşma yapan Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Adnan Özkaya, " Deprem sonrası Büyükşehir Belediyesi olarak yaralarımızı sarmaya gayret ediyoruz. Gerek spor gerek kültürel çalışmalarla kentimizi ayağa kaldırmaya teşvik etmek görevimiz oldu. Aba güreşlerimiz, siz katılımcıların sayesinde bizlere moral oldu. Desteklerini esirgemeyen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

Programda konuşan yapan Dünya Aba Güreşleri Organizasyonu Genel Direktörü Prof. Dr. İbrahim Öztek, "6 Şubat Depremi nedeniyle şehrimizdeki yıkımlara ve kayıplara dikkat çekmek amacıyla aba güreşleri oyunlarını organize ediyoruz. Bu organizasyon HBB Başkanı Sayın Lütfü Savaş'ın vermiş olduğu kıymeti ve önemli emeklerinin bir sonucudur. Türk milletini desteklemek ve Hatay halkına moral vermek için kendi imkanlarıyla fedakarlık göstererek katılan ve bizleri onurlandıran sporcularımıza minnet ve şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Program sonunda Azerbaycan, Almanya, Gürcistan, İran, Özbekistan, Afganistan ve Karakalpakistan kafile başkanlarına ve organizasyonda görevli hakemlere Başkan Vekili Özkaya ve Genel Direktör Öztek tarafından plaket ve hediyeler takdim edildi.