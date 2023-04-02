MEB, afet bölgesindeki 1 milyon 226 bin öğrenci ve veliye psikososyal destek hizmeti sundu.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem sonrası olumsuz duyguların etkilerini azaltmak ve psikolojik sağlamlıklarını güçlendirmek amacıyla afet bölgesindeki on ilde rehber öğretmen/psikolojik danışmanlar tarafından 782 bin 739 öğrenci ile 443 bin 920 veli olmak üzere toplam 1 milyon 226 bin 659 kişiye psikososyal destek hizmeti verildiğini bildirdi.

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Depremden hemen sonra afet bölgesindeki on ilimizde rehber öğretmen/psikolojik danışmanlarımız tarafından 782 bin 739 öğrenci ve 443 bin 920 de velimiz olmak üzere toplam 1 milyon 226 bin 659 kişiye psikososyal destek hizmeti sunuldu. Bakanlığımızca, depremden etkilenen kişilerin temel fiziksel ya da psikolojik ihtiyaçlarının karşılanması, olası travma sonrası stres belirtilerinin olabildiğince azaltılması, kısa ve uzun dönemde daha uyum sağlayıcı bir işlevselliğin ve baş etmenin artırılması amacıyla öğrenci, öğretmen ve velilere psikolojik ilk yardım uygulandı" bilgisini paylaştı.

1 MİLYON 25 BİN ÖĞRENCİ VE VELİ GÖRÜŞMESİ YAPILDI

Özer şöyle devam etti: "Ayrıca deprem bölgesinden diğer illere giden Bakanlığımız bünyesindeki kurum ve kuruluşlara yerleştirilen öğrenci ve velilerimizle yaklaşık 1 milyon 25 bin görüşme yapılarak psikolojik ilk yardım hizmeti sunuldu."

27 Mart tarihinde eğitim öğretimin başladığı ve depremden en çok etkilenen Malatya, Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman illerinde psikososyal destek hizmetleri çalışmalarına devam edildiğini belirten Bakan Özer, "Bu illerde rehberlik ve araştırma merkezlerine bağlı 44 noktada 'Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Birimi' oluşturuldu. Bu birimlerin açılmasıyla birlikte Malatya'da 9 bin 8, Kahramanmaraş'ta 9 bin 849, Hatay'da 12 bin 677 ve Adıyaman'da 4 bin 844 öğrenci ve veliye rehberlik ve psikolojik danışma hizmeti sunulmuştur." dedi.