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Hazine’ye ait hisseleri Türkiye Varlık Fonuna aktarılan şirketlerin işimleri şöyle:

Çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren 12 şirketin sermayesinde bulunan Hazine'ye ait hisselerin tamamı Türkiye Varlık Fonuna aktarıldı. ANKARA (İGFA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Ticari ünvanlı şirketlerin sermayelerinde bulunan Hazine’ye ait hisselerin tamamının, ana ortaklık-iştirak ilişkileri de korunmak suretiyle bir bütün halinde Türkiye Varlık Fonu'na aktarılmasına karar verildi.

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