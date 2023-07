4 günlük Kurban Bayramı süresince Sakaryalılara ücretsiz ulaşım imkânı sunan Büyükşehir Belediyesi, toplam 120 bin kişiye ücretsiz ulaşım hizmeti verdi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla bayrama anlam katarken, 120 bin kişi belediye otobüsleriyle ücretsiz yolculuk yaptı.

Bayram süresince 67 araç ve 150 personel ile görev başında olan belediye otobüsleri toplam 120 bin kişiye ücretsiz ulaşım hizmeti verdi.

Konu ile ilgili Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Sakarya bayramların güzelliğini, geleneklerini, lezzetini yaşayan, misafirperver, kadirşinas ve cömert bir şehirdir. Birbirinden farklı milletlerin, köklerin birleştiği, kadim şehirde her yönüyle güzel bir bayram geçirdik. Her bayram olduğu gibi bu bayram da vatandaşlarımızın bir arada, dostça bir bayram geçirmesi için günlük hayatı kolaylaştıracak adımlar attık. Büyükşehir olarak her bir vatandaşımızın sevdiklerine kolayca ulaşabilmesi için bayram süresince ücretsiz ulaşım hizmeti sunduk. Bayramın her günüsosyaltesislerimizde tam kadroyla çalıştık. Sosyal hizmetler ekiplerimiz yalnız olan yaşlılarımızın, engellilerimizin, şehit yakını ve gazilerin kapısını çaldı, yüzlerde tebessüm oldu. Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmaya, üretmeye ve vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz” denildi.