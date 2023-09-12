Ev ve mutfak eşyaları endüstrisinin en özel koleksiyonlarını, inovatif yeniliklerini ve geleceğin trendlerini vitrine çıkaracak olan Zuchex 2023, 14 Eylül Perşembe günü Tüyap Beylikdüzü’nde kapılarını açıyor.İSTANBUL (İGFA) - Tarsus Fuarcılık tarafından T.C. Ticaret Bakanlığı, ZÜCDER (Züccaciyeciler Derneği) ve KOSGEB destekleriyle bu yıl 33.’sü düzenlenen Zuchex’e, yurt içi ve yurt dışından 1.200’ün üzerinde marka katılıyor.

Dünyanın dört bir tarafından, çoğunluğu satın almacı 45 bin profesyonelin ziyaret etmesi beklenen fuar, toplam 100 bin metrekare alanda gerçekeşecek.

Ödüllü ve yeni lansman ürünlerin vitrine çıkacağı Zuchex 2023, ayrıca ev ve mutfak eşyaları ticaretinde, dijital dönüşümün şifrelerinin anlatılacağı ZuchXTalks etkinliğine de bu yıl ilk kez ev sahipliği yapacak.