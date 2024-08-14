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AK Parti'ye katılan başkanlar şöyle:

23. yıl dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı konuşması sonrası 13 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı. AK Parti'ye katılan başkanlara rozetleri takıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'ye katılan 2 milletvekili ve 13 belediye başkanına parti rozetlerini taktı. ANKARA (İGFA) - Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 14 Ağustos 2001'de Türkiye'nin 39. partisi olarak kurulan AK Parti, siyaset sahnesinde 23 yılı geride bıraktı.

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