Dünyaca ünlü karikatür sanatçısı, “Çizgilerin Efendisi” Turhan Selçuk adına Milas Belediyesi tarafından bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Uluslararası Turhan Selçuk Karikatür Yarışması’nda dereceye giren isimler belli oldu.MUĞLA (İGFA) - 13. Uluslararası Turhan Selçuk Karikatür Yarışması Seçici Kurulu, yarışmada ödül alan isimleri belirledi.

Milas Belediyesi Toplantı ve Düğün Salonu’nda gerçekleşen seçici kurul toplantısında 58 ülkeden, 433 karikatürist tarafından gönderilen bin 606 karikatür değerlendirildi.

Yapılan değerlendirme sonucunda yarışmanın birincilik ödülünü Polonya’dan Jerzy Gluszek, ikincilik ödülünü Küba’dan Michel Moro Gomez, üçüncülük ödülünü Türkiye’den Cenk Alparslan kazanırken, Cumhuriyet Gazetesi Özel Ödülü, TEMA Vakfı Özel Ödülü, Schneidertempel Sanat Merkezi Özel Ödülü, Açık Radyo Özel Ödülü, Labranda Su Özel Ödülü, Jüri Özel Ödülüde sahiplerini buldu.

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Ruhan Selçuk, Kamil Masaracı, İzel Rozental, Betül Yılmaz, Vladimir Kazanevsky, Esmaeil Babaei, Kutlukhan Perker, Ali Fuat Süer, Ali Şur ve Mehmet Nergiz’ten oluşan seçici kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucunda şu isimler ödüle layık görüldü.

1. Jerzy GLUSZEK - Polonya

2. Michel Moro GOMEZ - Küba

3. Cenk ALPARSLAN - Türkiye

Cumhuriyet Gazetesi Özel Ödülü; Jalal PIRMARZABAD - İran

Schneidertempel Sanat Merkezi Özel Ödülü; Kim Heung SOO - Güney Kore

Labranda Su Özel Ödülü; Fethi Gürcan MERMERTAŞ– Türkiye

TEMA Vakfı Özel Ödülü; Mahmood NAZARİ - İran

Açık Radyo Özel Ödülü; Engin SELÇUK– Türkiye

Jüri Özel Ödülü; Önder ÖNERBAY - Türkiye

Yarışmada kazanan isimlere ödülleri Eylül ayında gerçekleştirilecek törenle takdim edilecek.