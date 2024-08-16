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Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yapılan büyükelçi atamasına ilişkin karara göre de Göç politikaları ve Vize İşlemleri Genel Müdürü Hayriye Nurdan Erpulat Altuntaş, Türkiye’nin Hırvatistan Büyükelçiliğine atandı.

Yapılan atamalarda; Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Özlenen Özkan, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hasan Mandal, Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Uğur Ünal, Trakya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Dicle Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Kamuran Eronat, Fırat Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Süleyman Özdemir, İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Necip Şimşek, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Adnan Sözen, Çukurova Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş atandı.

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Büyükelçi ve rektör atama kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı. ANKARA (İGFA) - Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 üniversiteye rektör atadı.

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