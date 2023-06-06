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Karara göre;

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 üniversiteye rektör ataması gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldığı belirtilen kararlar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 üniversiteye yaptığı rektör atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı.

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