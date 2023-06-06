Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 üniversiteye rektör ataması gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldığı belirtilen kararlar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.ANKARA (İGFA) -  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 üniversiteye yaptığı rektör atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre;

Manisa'da sürüleri iyileştirecek proje... Koçlar Büyükşehir'den Manisa'da sürüleri iyileştirecek proje... Koçlar Büyükşehir'den

  • Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Mehmet Karataş,
  • Biruni Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Adnan Yüksel,
  • Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Hüseyin Dalgar,
  • Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Feridun Yılmaz,
  • Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Ramazan Cüneyt Erenoğlu,
  • Çankaya Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Hadi Hakan Maraş,
  • Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Abdurrahman Muhammed Uludağ,
  • İstanbul Beykent Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Volkan Öngel,
  • İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Ömer Torlak,
  • İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Yusuf Hakan Abacıoğlu,
  • Munzur Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Kenan Peker,
  • Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Mustafa Alican,
  • Van Yüzüncüyıl Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Hamdullah Şevli atandı.