ÇEV Sanat'ın 13 yaşındaki genç piyano sanatçısı Arya Su Gülenç, 13-29 yaş arasında Almanya'da düzenlenen 16. Uluslararası Pianale Piyano Yarışmasında bugüne kadar kazanan en genç piyanist oldu.İSTANBUL (İGFA) - Almanya’nın Fulda şehrinde gerçekleşen 16. Uluslararası Pianale Piyano Yarışmasında yarışmayı kazanan en genç sanatçı olma başarısını gösteren Arya Su Gülenç ile birlikte ödül kazanan diğer sanatçılar (Güney Kore J.E.Severine Kim /29), (Polonyalı T. Bialyniçki/23) ve (Çin Z.Fang/21) ile birlikte Schloss Fasanerie Sarayında verdikleri konser sonrası düzenlenen törende ödülünü aldı.

Çev Sanat’ın Qnb Finansbank katkılarıyla sürdürdüğü “Genç Yetenekler Projesi” kapsamında müzik eğitimine devam eden, Bursa Yıldırım Setbaşı Ortaokulu 8.ci sınf öğrencisi Arya Su Gülenç aynı zamanda Yıldız Aslonova ile bireysel piyano derslerine devam ediyor.

Arya Su bu yarışmada kazandığı ödülün yanı sıra 2024-2025 eğitim yılı için Pianale festivali masterclass programında burslu katılma hakkını elde etti.

Arya Su Gülenç konser programlarında gösterdiği performansıyla dünyanın önemli müzik okullarından gelen pedagogların dikkatini çekmeyi başardı.

Yarışmanın jürisinde önemli müzik okullarında görev alan profesörlerin değerlendirdiği 13-29 yaş arası 26 Pianist arasında düzenlenen yarışmada, ödül kazanan en genç piyanist olma ünvanına sahip olan Arya Su Gülenç, jürideki profesörlerin sınıflarına özel olarak davet edildi.

Fulda basınında çıkan haberde Arya Su Gülenç hakkında: “13 yaşındaki Arya Su Gülenç, dahi diyebileceğiniz bir çocuk. Rachmaninoff'un Etüt op.33'ünü, ardından Debussy'nin Reflet'lerini ve bir Prokofiev Sonatını parlak bir şekilde çalarak izleyenleri hayrete düşürdü" ifadeleri yer aldı.

https://youtu.be/_njbcASMb-U