Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ liderliğinde 14 gün süren İstiklal Yolu Zafer Yürüyüşü Anıtkabir’de sona erdi.ANKARA (İGFA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, 28 Ağustos'ta başlayan ve bugün Anıtkabir’de sona eren İstiklal Yolu Zafer Yürüyüşü'nü Akyurt Şehitler Çeşmesi’nde tamamladı.

İnebolu Türk Ocağı önünden başladıkları yürüyüşte 281 km’yi 101 sene sonra yeniden yürüdüklerini ifade eden Prof. Dr. Özdağ, "Yürüyüşümüzün her kilometresinde, İstiklal Harbi’nde bundan 103 yıl önce bu yolda cepheye silah ve cephane taşıyan, atalarımızın mübarek nefesini hissettik. Hissederek yürüdük. Her adımda, cumhuriyet ve bağımsızlığımızı borçlu olduğumuz o kağnıların gıcırtılı tekerleriyle bize eşlik ettiğini hissettik. Seydiler ilçemizde, Şehit Şerife Bacının mezarını ziyaret ettik ve onun manevi şahsında cepheye mühimmat taşıyan atalarımıza dua ettik. Şerife Bacı, kar yağdığı zaman top mermileri ıslanmasın diye bebeğinin üzerinden örtüyü alıp top mermisinin üzerine örten atamızdı. Bu ruh ve coşkuyla yürüdük, kimi zaman kısa mesafelerde koştuk. Marşlar söyleyerek yürüdük. Yürüyüşümüzde baştan sona yürüyen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Söz konusu yürüyüşün bir spor faaliyeti olmadığının altını çizen Ümit Özdağ, "Bu yürüyüş Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladığımız gerçeğini ortaya koymak amacıyla düzenlenmiş bir anma faaliyetiydi. İnebolu’dan Ankara’ya Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladığımızı bütün Türk toplumuna hatırlatmak için yürüdük. Böylece hem İstiklal Yolu’na dikkat çekmiş olduk hem de Cumhuriyetimizin ne zorluklarla kurulduğunu bir ölçüde bizzat biz de yaşamış ve görmüş olduk. Cumhuriyetimizi kuran başta Atatürk olmak üzere bütün kadroya bütün şehitlerimize ve gazilerimize minnetlerimizi tekrar sunma fırsatı bulduk" diye konuştu.

Özdağ, "100'ncü yılı görmek istemeyen, kutlamak istemeyen veya bağımsızlığımıza göz dikenlere, buradan İstiklal Yolu’ndan söyleyecek bir sözümüz var: Cumhuriyetimiz kolay kurulmadı ve asla yenilmeyecek" dedi.