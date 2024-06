Sinemaseverler 14 Haziran Cuma günü vizyona girecek yeni filmlerle buluşuyor.İSTANBUL (İGFA) - Komediden korkuya, aksiyondan animasyona önemli yapımların vizyonda olacağı Cuma günü, sinemaseverlere farklı dünyaların kapılarını aralayacak Ters Yüz 2 (Inside Out 2), Siccin 7, Veda Partisi, Süper Maymun Shimmy (Shimmy: The First Monkey King), Daha İyi Bir Yarın, Mahzen, Sekiz1 ve Kötü Oyuncu (Bad Actor) filmleri yer alacak.

14 Haziran Cuma günü vizyonunun öne çıkanları

Çok sevilen animasyon filmi Ters Yüz’ün ikinci filmi Ters Yüz 2 (Inside Out 2), artık bir ergen olan ve çok daha çılgın, kişiselleştirilmiş duygularla uğraşmak zorunda olan Genç Riley'nin maceralarını konu ediniyor. Riley, artık tam bir ergendir ve bu durum kumanda merkezinde karışıklığı neden olur. Bu zamana kadar çok iyi çalışan kumanda merkezi yıkımdan geçer çünkü beklenmedik bir duyguya yer açmak zorundadır. Yıllardır merkezi başarılı bir şekilde yöneten Neşe, Üzüntü, Öfke, Korku ve Tiksinti, aralarına Kaygı, Gıpta, Bıkkınlık ve Utanç’ın katılmasıyla karmaşık duygular içerisindedir.

Haftanın korku filmlerinden Siccin 7, mafyadan kaçıp ailesiyle birlikte yerleştiği konakta korkunç olaylar yaşayan bir adamın yaşadıklarını konu ediniyor. Doktor olan Kemal, çocuk dilenci mafyasıyla yaptığı kanlı pazarlık sonrasında mesleğini bırakıp kaçmak zorunda kalır ve ailesiyle birlikte amcasının konağına yerleşir. Kemal’in, kızını kurtarmak için bulaştığı sır, alzheimer hastası olan annesi Lale’nin zihninin karanlığıyla birleşince konakta paranormal bir kabuslar labirentine dönüşür. Bu sırada Meral, zor zamanlar geçiren aileye yardımcı olmak için eve girer. Ancak onun asıl niyeti, 2018’in Kara Ay’ında yapılan bir ayinin şartlarını yerine getirebilmektir.

Toygan Avanoğlu, Aslı Bekiroğlu ve Seda Akman’dan oluşan oyuncu kadrosuyla vizyona girecek komedi filmi Veda Partisi, evlenecek arkadaşları için bekarlığa veda partisi düzenleyen beş yakın arkadaşın yaşadıklarını konu ediniyor. Arkadaşları Yonca için sürpriz bir bekarlığa veda partisi düzenlemeye karar veren 5 arkadaş, bu amaçla bir siyasi partinin genel başkanı İbrahim'den havuzlu bir villa kiralamasını ister. Grup, her şey ayarlanıp kiralanan villaya gittiklerinde ev sahibi Açelya'nın fantazi dolu dünyası ile karşılaşır. Pembe dekor ve objelerle dolu olan evde gördüklerine şaşıran arkadaşlar, neredeyse partiyi unutup Açelya’nın eşyalarını didiklemeye başlar. Grubun eğlenceli gecesi, kilitli bir oda bulmalarıyla yerini heyecana bırakır. Tüm gece keyifli vakit geçiren kızlar, sabaha büyük bir şokla uyanır.

Çocukların ve animasyon tutkunlarının ilgisini çekecek haftanın diğer animasyon filmi Süper Maymun Shimmy (Shimmy: The First Monkey King), dünyayı ele geçirmeye çalışan kötü güçlerle mücadele eden, süper güçlere sahip bir maymunun hikayesini konu ediniyor. Shimmy, süper kahraman güçlerini yeni keşfeden bir maymundur. Olağanüstü yeteneklerini nasıl kontrol edeceğini öğrenmeye çalışan Shimmy, dünyayı ele geçirmeye çalışan kötü güçlerin amaçlarına ulaşmasını engellemekle görevlendirilir. Bu zorlu görev için bir “maymun kral”a dönüşen Shimmy, kendisini zorlu bir mücadelenin içerisinde bulur.

Başrollerini Yağız Can Konyalı, Hande Doğandemir ve Nur Fettahoğlu’nun paylaştığı Daha İyi Bir Yarın, sevgilisi tarafından terk edilen genç bir adamın hikayesini konu ediniyor. Sevgilisi tarafından terk edilen Ozan, büyük bir yıkıma uğrar. Aşk acısı çeken genç adam, gittiği hiçbir yerde teselli bulamaz ve artık intihar etmeye karar verir. İntihar etmek devlet kontrolünde olduğu sürece yasaldır ancak uyulması gereken tek bir şart vardır; intihar edecek olan kişiye kimse aşık olmamalıdır. İntihar etmek için yaşam sonlandırma merkezine giden Ozan, başvurusuna beklenmedik bir şekilde olumsuz yanıt alır çünkü hiç tanımadığı bir kadın olan Ekin ona aşıktır. İntihar etmeye kararlı olan Ozan, aşkından vazgeçirmek için Ekin’i bulmaya karar verir. Bu süreçte Ozan, hiç beklemediği bir gerçekle yüzleşmek zorunda kalır.

Alberto Corredor yönetmenliğinde vizyona girecek haftanın korku filmlerinden Mahzen, kendisine miras kalan barın mahzenindeki yaratıklardan kurtulmaya çalışan bir kadının yaşadıklarını konu ediniyor. Babasının ölümünün ardından Iris, kendisine köhne bir barın miras kaldığını öğrenir. Mirası devralan Iris, o andan itibaren barın mahzeninde yaşayan ve ölülerin şeklini alabilen “Çuval Kafa” isimli yaratıkla ilgilenmek zorunda kalır. İnsanlar, 2 bin sterlin ödeyerek ölen sevdiklerini iki dakika da olsa görebilmektedir. Babası gibi yaratığın gücünden yararlanmak isteyen Iris’in ilk müşterisi karısını kaybetmiş olan Neil olur. Ancak işler Iris’in hiç de düşündüğü gibi gitmez ve yaratık onu yok etmeden önce ondan kurtulmanın yolunu arar.