Eskişehir’de jandarma aracına ve minibüse çarparak 2’si ağır 14 kişinin yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan otobüs şoförü Adem D., ilk ifadesinde “Zeminin ıslak olması nedeniyle kontrolümü kaybettim” dedi.

Dün sabah saatlerinde Seyitgazi karayolu Ihlamurkent Mahallesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, Adem D.’nin kullandığı 07 ALN 088 plakalı yolcu otobüsü, jandarma personellerini taşıyan araca ve 1 minibüse çarptı. Kazada 12’si jandarma personeli toplam 14 kişi yaralandı. Yaralı jandarma personellerinin 2’sinin hayati tehlikesi devam ediyor.

“Zeminin ıslak olması nedeniyle kontrolümü kaybettim”

Çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilen yolcu otobüsü şoförü Adem D., hakim karşısında verdiği ifadede şunları söyledi:

“Viraja girdiğim esnada havanın sisli ve zeminin ıslak olması nedeniyle kontrolümü kaybettim. Bunun neticesinde de karşıdan gelen jandarma aracına ve diğer iki araca çarptım. Otobüsü sabah 06.00 da devralmıştım. Yorgun ve uykulu değildim. Olayla ilgili bir kastım bulunmamaktadır. Kazadan dolayı pişmanım.”