Prof. Dr. Sadettin Ökten’in onur konuğu olduğu 14. Kocaeli Kitap Fuarı düzenlenen özel açılış programı ile başladıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 14.’sü düzenlenen Kocaeli Kitap Fuarı başladı. “Savaşın ve Acının Edebiyatı” temasıyla gerçekleştirilen 14. Kocaeli Kitap Fuarı için Kocaeli Kongre Merkezi’nde özel açılış programı düzenlendi. Burada konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Yarının dünyasında gerçekten adaletin hâkim olduğu bir dünya inşa edebilmemiz ve zulme karşı susmayan nesil için yegâne sığınak kitap sayfalarının arasıdır” dedi. Programda ayrıca “Bir Yürüyüşün Öyküsü” adlı muhteşem bir tiyatro gösterisi sahnelendi. Zorunlu göçle yurtlarını bırakmak zorunda kalan insanların yaşadığı acıları sahneye taşıyan oyun, kitap fuarın bu yılki temasına anlam kattı.

PROTOKOL VE VATANDAŞLARDAN YOĞUN İLGİ

Kocaeli Kongre Merkezi’nin Akçakoca Salonu’nda ve Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa; 14. Kocaeli Kitap Fuarı’nın onur konuğu Prof. Dr. Sadettin Ökten, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Prof. Dr. Sadettin Hülagü ve Sami Çakır, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, AK Parti İl Başkanı Dr. Şahin Talus, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ali Yeşildal, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk ve çok sayıda kitapsever katıldı. Yoğun ilgi nedeniyle bin 300 kişilik Akçakoca Salonu tamamen doldu. Başkan Büyükakın ile birlikte salona giriş yapan Prof. Dr. Sadettin Ökten’i konuklar ayağa kalkarak ve alkışlarla karşıladı.

REKTÖRDEN BAŞKAN’A KİTAP FUARI TEŞEKKÜRÜ

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda ilk konuşmayı Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk yaptı. Prof. Dr. Cantürk konuşmasında Kocaeli Kitap Fuarı’nın kentin marka değerini artırdığını belirtti. “Kitap Fuarı Kocaeli’mizin en keyifli etkinliği” diyen Cantürk, “Bu büyük emek için başta Büyükşehir Belediye Başkanıma ve ekibine teşekkür ediyoruz. Kocaeli Üniversitesi olarak başından beri bu organizasyonu destekliyoruz” dedi. Ağaçların kitap açarak etkinliğin başladığını hatırlatan Cantürk, “Buradaki kitaplar hayal kurmak için olan kitaplar. Hayal kurmak çok önemli. Aldığınız kitapların tadını çıkarın” şeklinde konuştu.

BAŞKAN: SİZİN İLGİNİZ EN BÜYÜK HEDİYE

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın da sözlerine konukları ve protokol üyelerini selamlayarak başladı. “Bu etkinlikte de salonumuzu hınca hınç dolu görmek bizim için en büyük hediyeydi” diyen Başkan Büyükakın, “Aslında çok da böyle neşeyle yüzlerimiz gülerek konuşabileceğimiz günlerden geçmiyoruz. Belki de 2.Dünya Savaşı’ndan bu yana dünyanın içinde bulunduğu en zor koşulları yaşıyoruz. Dünyanın dört bir yanında kan akmaya devam ediyor. Sadece içinde bulunduğumuz yılın 9 ayı boyunca savaşlarda kaybedilen masumların sayısı 100 bini buldu. Bunun 50 binini Gazze’de yitirdik. Bu olmasın diye inşa edilmiş ne kadar kurum varsa onların gözü önünde oluyor. İnsanların başına yağan bombalardan, vahşetten, insanlık dış dramdan sığınılacak neredeyse hiç bir yer kalmadı” diye konuştu.

“DÜNYA VİCDANLARIN SESİNİ DUYMAYA MUHTAÇ”

Başkan Büyükakın, sözlerine şöyle devam etti: “Belki dünya yeniden felsefeye muhtaç, belki de hiç olmadığı kadar vicdanların sesini duymaya muhtaç. Ne kadar güzel değer varsa hepsinin üstü çizilmiş ve unutulmuş. Dünyanın birçok yerinde aynı şey söz konusu. Uzak doğudan orta doğuya, Afrika’dan Latin Amerika’ya kadar zulüm devam ediyor. Buna karşılık mücadele de devam ediyor. Batı medeniyetinin dünyayı getirdiği yer ortada. Merhum Akif’in dediği gibi medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavarı hiç bu kadar net görmemiştik. Bizim yarının dünyasında gerçekten adaletin hâkim olduğu bir dünya inşa edebilmemiz, zulme karşı susmayan nesil için yegâne sığınak kitap sayfalarının arasıdır.”

TEMA BU DÜŞÜNCELERLE BELİRLENDİ

Başkan Büyükakın tüm bu duygu ve düşüncelerin ışığında bu yılki Kocaeli Kitap Fuarı’nın temasının belirlendiğini dile getirdi. ‘Savaşın ve Acının Edebiyatı’ ile dünyanın mazlum coğrafyalarında oluşan bir eserin de hazırlandığını kaydeden Başkan Büyükakın, bu esnada Lübnanlı şair Nizar Kabbani’nin 1964’te Beyrut’ta yazdığı ve gönüllere işleyen şiirinden dizeler okudu. Doğruyu sorgulayarak yetişen nesillerin elmayı ısırmadan da teknolojiye ulaşabileceklerine vurgu yapan Başkan Büyükakın sözlerine bu yıl 14.’sü gerçekleştirilen Kocaeli Kitap Fuarı’nın kente hayırlı olmasını dilekleriyle konuşmasını tamamladı.

HÜLAGÜ: KİTAP FUARI KÜLTÜR ŞÖLENİ YAŞATACAK

Özel açılış gecesine katılan AK Parti Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Sadettin Hülagü de Başkan Büyükakın’a Kocaeli Kitap Fuarı gibi kent için büyük önem taşıyan etkinlik için teşekkür etti. Kocaeli Kitap Fuarı’nın her yıl büyüyerek geliştiğini kaydeden Hülagü, “Farklı düşünceleri bir araya getiren bu etkinlik bilgi alışverişine ve kalıcı dostluklara vesile olmaktadır. Kitap Fuarı kentin kültürel gelişimine büyük katkı sunmaktadır. Bu yıl da birbirinden değerli kalemler, yayın evleri, söyleşiler ile dolu bu fuar kültür şöleni olacaktır” dedi.

VALİ AKTAŞ: BURADAKİ KÜLTÜR RÜZGARI GAZZE’YE ULAŞSIN

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş da yaptığı konuşmada, “Böyle bir güzide organizasyonda yer almaktan mutluluk duyuyorum” dedi. Kocaeli Kitap Fuarı’nın sadece kitapların alınıp, satıldığı bir yer olmadığını ifade eden Vali Aktaş, “Burada esecek kültür rüzgârı büyük farkındalık yaratacaktır. Bu kültür hizmeti için Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca önceki gün Başkanımızla kütüphaneleri görme fırsatı buldum. Meslek hayatımda gördüğüm en güzel kütüphanelerdi. Türkiye’de ilk sırada yer alan ortamlardı. Dijital dünyanın bu kadar hızlı yaygınlaştığı bir ortamda bu denli güzel etkinlikleri gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. Burada esecek Kültür rüzgârının Gazze’ye ulaşmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

ÖKTEN ALKIŞLAR ARASINDA SAHNEYE GELDİ

Özel açılış programında son konuşmayı 14. Kocaeli Kitap Fuarı’nın onur konuğu Prof. Dr. Sadettin Ökten yaptı. Ökte, karşılamada olduğu gibi yine konukların yoğun ilgi ve alkışlarıyla sahneye geldi. Ökten, salonu tıklım tıklım görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek sözlerine başladı.

KİTAP FUARI’NIN İLK SÖYLEŞİSİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

14. Kocaeli Kitap Fuarı’nın onur konuğu Prof. Dr. Sadettin Ökten açılış konuşmasında kitap fuarının ilk söyleşisini de gerçekleştirdi. Prof. Ökten, “Kitap, Bilgi ve Varoluş” konulu konuşmasında, dünyada yaşanan zorluklara dikkat çekerek, insani değerlerin erozyonuna ve bunlara karşı nasıl bir vicdan ittifakı kurulabileceğine dair düşüncelerini paylaştı.

GAZZE, MODERNİTENİN SON ÇARESİZLİĞİDİR

“Başkanla konuşurken, bize ait bir paradigma olabilir mi konusuna geldik” diyen Prof. Dr. Ökten, “Bize ait derken İslam paradigması diyorum. Müslüman dünya teknolojiyle başa çıkamadığı için büyük acze düştü. Bu reel teknolojik fark idi ve gittikçe fark açıldı. Sonunda batı dünyası kendi aralarında iki savaşa girdi. Biz bunlara 1. ve 2. Dünya savaşı olarak anlıyoruz. İslam medeniyeti derken bizim modernitenin çaresizliğinden haberdar olmamız lazım. Gazze’den gelişen olay modernitenin son çaresizliğidir. Biz kendi zihin ve gönül dünyamızı bu çağa göre uyduracağız. Kitap. Bilgi ve Varoluş. İnsan var olmak zorunda mıdır? Evet zorundadır. İslam medeniyeti paradigmasına göre göre insan Allah’ın sınırlarını yeryüzünde yerine getirmek zorundadır. Bu söylem ilmidir” dedi.

İNSANA YAKIŞAN NİTELİKLİ EYLEMDİR

İlgiyle izlenen söyleşide Prof. Dr. Ökten eylem ve insan arasındaki ilişkiye de yine ilmi bakış açısıyla değindi. İnsanın eylemle var olduğunu kaydeden Prof. Dr. Ökten şöyle konuştu; “Modernite de bunu söylüyor. Dünyaya ne kadar çok hakim olursam o kadar var olurum diyor. Taştan beklenen nitelik ağırlığı ve sağlamlığıdır. İnsan sadece fizyolojik olarak varsa var mıdır? Bizim farklı katmanlarımız var. Biri zihni diğeri duygusal yapımızdır. Eylemde sadece içgüdü yansıyorsa bu eylemlerin yankısı nerede? Dolayısıyla eylemsizlik bu dünyada fiziksel varoluş değildir. Yani zihnin ve duygunun yansımadığı eylemler hayvansı eylemlerdir. İnsana yakışan nitelikli eylem yapmaktır. Duygunun ihtiyacı mistisizm ve aşktır. Duygusal ihtiyaçlarımız eylemlerimizi doğurur. Yaşadığımız çağda erişebildiğimiz eylemler günümüzde yaşadıklarımızdır. Uzay ise maziye gittiğim andır. Maziyi bilirsem istikbale dair hayal kurabilirim. Hayvanlarda eylem çizgisi vardır. Norm bir ilkeden çıkar ve somuttur. İlke değerden doğmaktır. İslam’da infak bir kavramdır. Eyleme ve değere bağlıdır. Eylem gözlemlemeyen insan arkadaki değeri anlar. Böylece her eylem bir varoluştur.”

ANI OBJESİ TAKDİM EDİLDİ

Konuşmanın ardından Başkan Tahir Büyükakın, 14. Kocaeli Kitap Fuarı’nın onur konuğu olan Prof. Dr. Sadettin Ökten’e anı objesi takdim etti.

BİR YÜRÜYÜŞÜN ÖYKÜSÜ

Protokol konuşmalarının ardından zorunlu göçle yaşanan acıların sahneye yansıtıldığı “Bir Yürüyüşün Öyküsü” adlı oyun sahnelendi. “Bir bavulunuz ve bir yürüyüşünüz varsa, geleceğiniz kapının adı Anadolu’dur” vurgusunu taşıyan oyunda; yüzyıllardır her millete kucak açan Anadolu’da yakılan ağıtlar şiir ve hikâyelerle sahneye taşındı.

OYUN, SAVAŞIN VE ACININ EDEBİYATI TEMASI’NA GÜÇ VERDİ

Oyun özellikle son dönemde Gazze’de yaşanan zulüm ve beraberinde getirdiği acılara dikkat çekerken, dünyanın pek çok coğrafyasında benzerlik taşıyan üzüntülere anlamlı bir paylaşım sundu. Kitap fuarının bu yılki teması olan “Savaşın ve Acının Edebiyatı” ise sahnelenen oyunun içeriği ile aynı düşünceye güç verdi.

OYUNUN KADROSU

Elif Kayacan’ın solist olarak yer aldığı, İsmail Kılıçarslan’ın yazdığı oyununun yönetmenliğini Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı yaptı. Özgür Adam İnanç’ın koreografisini yaptığı oyunun müzik yönetmenliği Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Çello Eğitmeni ve Oda Orkestrası Şefi Engin Şen, kompozitörlüğü ve müzikleri Deniz Arslan, EditleriniTayfun Han, dramaturjisi Sevil Koç, Görsel Tasarımı Aktürk Aksoy, dekor realizatörlüğü Veysel Çıracı, kostüm tasarımı Emine Kaynak Yıldırım, ışık tasarımı Mustafa Bal ve ses tasarımı İlker Sevüker’e ait.

KURDELE KESİLEREK 14. KOCAELİ KİTAP FUARI AÇILDI

Oyunun bitmesiyle tüm protokol ve oyunda görev alan ekip sahnede bir araya geldi. Şehir Tiyatroları’nın sahnelediği oyunun son derece anlamlı olduğunu söyleyen Başkan Büyükakın, “Şehir Tiyatrolarımız tarihe tanıklık etti. Edebi eserlerden, romanlardan, tiyatro eserlerinin metinlerinden aslında tarihin o dönemine gidip tarihi çalışmalar yapmak mümkündür. Bu anlamda tiyatromuz inanılmaz çalışmalar yapıyor. Kendilerini tebrik ediyorum ve alkışlıyorum“ dedi. Açılış kurdelesinin kesilmesiyle 14. Kocaeli Kitap Fuarı’nın açılışı gerçekleştirildi. Kocaeli Kongre Merkezi’nde binlerce kitap, onlarca söyleşiye ev sahipliği yapacak fuar 13 Ekim’e kadar açık olacak