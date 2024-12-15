Tarım ve Orman Bakanlığı, 1 milyar 445 milyon 424 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerin hesaplarına aktarmaya başladı. Çiğ süt desteğinde kimlik ve vergi kimlik numarasının son hanesi 6-8 olanlar destekelem ödemelerini 20 Aralık'ta saat 18.00'den sonra alacak.ANKARA (GFA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 1 milyar 445 milyon 424 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerin hesaplarına aktardıklarını duyurdu.

Bakan Yumaklı, çiftçilere yapılacak tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin, üreticileri destekliyor, tarımın gücüne güç kattıklarını söyledi.

4 milyar 445 milyon 424 bin TL tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerin hesaplarına aktardıklarını belirten Bakan Yumaklı, Süt Desteği kapsamında 1 milyar 100 milyon 263 bin 651 TL, Kırsal Kalkınma Yatırım Desteği kapsamında 156 milyon 719 bin 379 TL, Hayvan Hastalıkları Tazminatı Desteği kapsamında 114 milyon 405 bin 854 TL, Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Desteği kapsamında 51 milyon 192 bin TL, Sertifikalı Tohum Üretim Desteği kapsamında 10 milyon 166 bin 917 TL, Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteği kapsamında 9 milyon 555 bin 860 TL, Yağlı Tohumlu Bitkiler Desteği kapsamında 1 milyon 667 bin 251 TL, Ar-Ge Destek Programı kapsamında 1 milyon 453 bin 524 TL. çiftçilerin hesaplarına aktarıldı.

Çiğ süt desteği kapsamındaki ödemelerin bir kısmı yapılırken, kimlik ve vergi kimlik numarasının son hanesi 6-8 olanlar için 20 Aralık 2024 saat 18.00'den sonra hesaplara yatırılacağı duyuruldu.