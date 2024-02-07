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Antalya Büyükşehir Belediyesi, 17 GES, 4 biyokütle ve 1 atık ısıdan enerji tesisi olmak üzere 22 yenilenebilir enerji üretim tesisiyle 145 bin hanenin tükettiği elektrik enerjisini karşılayacak değerde temiz enerji üretiliyor.ANTALYA (İGFA) - “Karbon nötr Antalya” hedefiyle göreve geldiği ilk günden bu yana Antalya’nın daha temiz bir çevreye ve doğaya sahip olması için çalışan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, bu hedefe emin adımlarla ilerleyecek projelere imza attı. Kızıllı’da katı atık bertarafında atık ısıdan enerji üreten Türkiye’nin ilk tesisi hizmete açıldı.

TÜRKİYE’DE ATIK ISIDAN ENERJİ ÜRETEN İLK TESİS

2021 yılında faaliyete geçen tesis 4 bin 500 metrekarelik alanda, 7 milyon 250 bin dolara mal oldu. Tesis, atık ısı kazanları, buhar türbini, kondenser, soğutma kulesi ve su hazırlama ünitelerini içerecek şekilde, 2.8 MWe kurulu güçte olup, 9 bin hanenin elektrik tüketimine eşdeğer temiz enerji üretiyor. İklim değişikliğiyle mücadelede karbon salımını azaltan ve Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne gelir de yaratan bu tesis, atık ısıdan buhar türbini ile enerji üreten Türkiye’deki ilk ve tek katı atık tesisi olma özelliği taşıyor. Tesis aylık 75 bin ton karbondioksit eşdeğeri emisyon azaltımı sağlıyor.

4 BİYOKÜTLE ENERJİ ÜRETİM TESİSİ

4 biyokütle enerji üretim tesisi ile atıktan enerji üreten Antalya Büyükşehir Belediyesi, 40,36 MWe kurulu güce sahip, aylık 137.300 hanenin elektrik enerji ihtiyacına eşdeğer elektrik üretiyor. Bu sayede 1 milyon 427 bin karbon yutak ağaç eşdeğer sayısı ile 597 bin 500 ton karbondioksit eşdeğeri emisyon azaltımı sağlanmış oluyor.

GES SAYISI 21’E YÜKSELİYOR

Sürdürülebilir bir Antalya için çevreci yatırımlar gerçekleştiren Antalya Büyükşehir Belediyesi 17 Güneş Enerji Santrali ile Antalya’nın güneşini enerjiye çeviriyor. Belediye hizmet binası ve Ulaşım A.Ş. çatıları üzerine kurulan depolamalı çatı GES’ler ile enerjisini üreterek depolayan ilk kamu binası olma özelliği taşıyor. Toplam 12.67 MWp kurulu güçteki 17 GES ile, yıllık 7.250 haneye eşdeğer, 20.870 MWh/yıl enerji üretimi yapılıyor. 7 GES sayısı Başkan Muhittin Böcek döneminde, 17 GES'e, kurulu güç de 3 katına çıkarıldı.

Uygulama projeleri tamamlanan 710 kW'lık Manavgat Hali çatı GES, 600 kW'lık Alanya içme suyu arıtma tesisi çatı GES, 450 kW'lık Kütükçü terfi istasyonu çatı GES ve 300 kW'lık ASAT hizmet binası çatı GES'leri hayata geçirilerek ilave 4 GES ile Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin GES sayısı 21'e ulaşmış olacak.

HEDEFLERİMİZİ DAHA İLERİYE TAŞIYACAĞIZ

Görev süresince daha temiz bir Antalya için çevreci yatırımlara hız verdiklerini söyleyen Başkan Muhittin Böcek, “Antalya Büyükşehir Belediyemizin yenilenebilir enerji yatırımları ve enerji verimliliği uygulamaları sayesinde Belediye ve ASAT binalarımızda nötr karbon hedeflerimize ulaştık. TSE tarafından Türkiye'nin ilk İklim Dostu kuruluş belgesini alan belediye olduk. Bundan sonraki süreçte de yaptığımız çalışmalara yenilerini ekleyerek "Çevre ve doğa dostu Antalya" hedefimizi daha da ileriye taşıyacağız” dedi.